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麥當勞叔叔之家慈善基金會　捐贈兒童專用Ｘ光機和超音波儀給台大兒童醫院

麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈兒童專用Ｘ光機和超音波儀給台大兒童醫院（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

▲麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手台大兒童醫院共同推動兒童友善醫療。

圖、文／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供

愛要即時，更要量身打造並用心呵護。繼2019年捐贈台大兒童醫院四台重症加護型新生兒保溫箱，考量兒童生理構造與成人不同，麥當勞叔叔之家慈善基金會看到兒童骨科的特殊需求，6月25日再度捐贈一台兒童專用的Ｘ光機和超音波儀給台大兒童醫院，偕同熱心企業家，以實際行動持續推動兒童友善醫療。

捐贈儀式由麥當勞叔叔之家慈善基金會董事陳慧遊與董事代表虞希禹出席，台大兒童醫院則由院長李旺祚醫師和骨科主任王廷明醫師代表受贈。陳慧遊致辭時特別感謝四位企業家的熱心參與和支持，包括董事長歐美雲、新潤建設機構董事長黃文辰、臺北市岱宇國際慈善基金會董事長林英俊，以及祐杰建設股份有限公司董事長黃國杰，共同捐贈了一台兒童專用的Ｘ光機和超音波儀，「他們的加入，讓我們能夠更好地幫助更多需要的孩子們和醫護團隊，為兒童友善醫療貢獻一份力量」；希望這些先進設備能在未來幫助更多兒童患者，除了提供更好的醫療照護，同時也減少醫護人員的健康風險。

麥當勞叔叔之家慈善基金會長期致力於為遠地就醫的兒童家庭提供免費住宿與關懷服務，並推動兒童友善醫療。台北麥當勞叔叔之家服務的兒童家庭中，約有一半來自台大兒童醫院的轉介。台大醫院在兒童骨科手術方面全台領先，兒童專用的迷你Ｘ光機和超音波儀將使手術更精確，同時減少輻射對醫護人員的影響。王廷明醫師感心表示，兒童專用X光機的優點包括低輻射、高解析度，能縮短手術時間並減小傷口，而超音波儀可用於疼痛阻斷，減輕術後疼痛。

這是麥當勞叔叔之家慈善基金會繼在2019年捐贈台大兒童醫院四台重症加護型新生兒保溫箱後，再次以量身打造的方式，和台大兒童醫院共同推動兒童友善醫療。自2018年起，基金會已贊助21家醫院共36台重症加護型新生兒保溫箱、38家醫院共300台兒童專屬輪椅，並分發近80萬份童趣口罩至全台95家醫院，為孩子們提供更好的醫療環境。2020年，基金會也曾捐贈彩色兒童輪椅給台大兒童醫院，為孩子帶來更多便利和歡樂的色彩。

有24週的早產新生兒，出生體重僅507公克，他第一個入住的家，就是「麥當勞叔叔之家」提供的重症加護型新生兒保溫箱。結合保溫箱及手術處理台的功能，可以讓這麼小的孩子，在出生頭一個月的關鍵期，於病情有變化而需進行醫療處置時，不用離開保溫，從來到世界的那一刻起，就被滿滿的愛包圍！

麥當勞叔叔之家慈善基金會看見台灣兒童醫療資源的需求，從醫療設備重症加護型新生兒保溫箱，到為了減少兒童就醫冰冷感受的彩色輪椅，以及這次捐贈兒童專用的Ｘ光機和超音波儀，盡力挹注兒醫設備，就是希望孩子及家庭在就醫這條路上，不僅提供住房等硬體協助，以及志工關懷傳遞溫暖，更要透過提供量身打造的醫療資源，持續推動兒童友善醫療，在每個有需要的地方，都為孩子打造出門在外的家。

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