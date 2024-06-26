人夫在外偷吃！對「女兒」噁心傳情：想你了　正宮看親密對話氣炸

▲人夫偷吃女同事被正宮抓包。（示意圖／Unsplash）

圖、文／CTWANT

屏東一對育有3名未成年子女的夫妻，丈夫阿東（化名）突對妻子阿萍（化名）態度冷淡，阿萍在兩人分居後發現老公疑似與女同事不倫，之後再查出阿東把對方改成女兒的暱稱，氣得怒告小三。法官審理後判女同事賠償3萬元。

判決書指出，阿萍在2023年9月間發現丈夫態度冷淡，且長期離家分居，她懷疑有異追查後發現，阿東在外有小三，且對象正是女同事。不過，阿萍對此雖感到痛心疾首，還是寬恕老公的行為。

不料，阿萍之後再察覺阿東與小三藕斷絲連，且丈夫為避免偷吃被發現，還把名稱改為女兒暱稱，進而在11月、12月間與小三密集傳訊，雙方也甜喊「好想你」、「親愛的」、「我也快受不了對你的想念」、「想你了，老婆」。

阿萍依兩人對話內容極為親密，已踰越一般朋友關係，對小三提告求償精神撫慰金50萬元。然而，法官審理此案期間，卻發生雙方都未出庭場景。

法官經合法通知小三，小三卻未到場，也未提出書狀為任何聲明或陳述，加上小三與阿東親密之對話內容，被阿東稱「老婆」已踰越一般朋友交往分際；採信阿萍主張，再依雙方身分、地位、經濟情況、加害程度，判小三應賠償精神撫慰金3萬元。

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