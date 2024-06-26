　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫在外偷吃！對「女兒」噁心傳情：想你了　正宮看親密對話氣炸

人夫偷吃女同事被正宮抓包。（示意圖／Unsplash）

▲人夫偷吃女同事被正宮抓包。（示意圖／Unsplash）

圖、文／CTWANT

屏東一對育有3名未成年子女的夫妻，丈夫阿東（化名）突對妻子阿萍（化名）態度冷淡，阿萍在兩人分居後發現老公疑似與女同事不倫，之後再查出阿東把對方改成女兒的暱稱，氣得怒告小三。法官審理後判女同事賠償3萬元。

判決書指出，阿萍在2023年9月間發現丈夫態度冷淡，且長期離家分居，她懷疑有異追查後發現，阿東在外有小三，且對象正是女同事。不過，阿萍對此雖感到痛心疾首，還是寬恕老公的行為。

不料，阿萍之後再察覺阿東與小三藕斷絲連，且丈夫為避免偷吃被發現，還把名稱改為女兒暱稱，進而在11月、12月間與小三密集傳訊，雙方也甜喊「好想你」、「親愛的」、「我也快受不了對你的想念」、「想你了，老婆」。

阿萍依兩人對話內容極為親密，已踰越一般朋友關係，對小三提告求償精神撫慰金50萬元。然而，法官審理此案期間，卻發生雙方都未出庭場景。

法官經合法通知小三，小三卻未到場，也未提出書狀為任何聲明或陳述，加上小三與阿東親密之對話內容，被阿東稱「老婆」已踰越一般朋友交往分際；採信阿萍主張，再依雙方身分、地位、經濟情況、加害程度，判小三應賠償精神撫慰金3萬元。

延伸閱讀
店家公告「冰淇淋加進火鍋」加收60元！　引全場熱議：暑假到了
男友逼紋身「指定肚肚刺蜘蛛」　理由讓她超傻眼：有點破防了
國家警報再響！　大雷雨狂炸「5縣市」

ET快訊
快訊／00940首度公告配息！
周杰倫8月大巨蛋有望？　北市府：時程有點急迫
霖霖遭劈腿體重剩38公斤　煎熬心聲全說了
中捷男「出獄還要殺人」！　點名他：第一個找你
快訊／貨櫃車墜6.7米邊坡　36歲女駕駛夾困亡
北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸
快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　雷雨炸2縣市
快訊／剛買完午餐　台南女遭右轉大貨車輾爆頭亡
搶救蛋價崩盤！　農業部啟動緊急淘汰計畫
快訊／金智媛離台　甜笑揮手「掰掰～」道謝送機民眾
中1.1億！　台中3寶爸：珍奶少喝一點買彩券

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遊三仙台突脫隊失蹤！男離奇卡石縫受困　海巡救上岸送醫

詐騙案太多！雄檢再徵12名檢察官助理　年薪63萬

陳鑒詐1875萬竟想10萬交保！面對法官超敷衍　藐回：是啊對呀

台中男卡水溝快一周背景曝　繼承透天厝愛撿東西...社區麻煩人物

中捷男狂喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個一定是找你

快訊／台2線貨櫃車墜6.7m深邊坡　36歲女駕駛困2.5小時不治

人夫在外偷吃！對「女兒」噁心傳情：想你了　正宮看親密對話氣炸

快訊／剛買完午餐！台南單車女慘遭右轉大貨車輾斃　地留大片血跡

北市警竟當淫媒內鬼！勾越南妹騙同鄉下海　警帶回11人追內幕

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

遊三仙台突脫隊失蹤！男離奇卡石縫受困　海巡救上岸送醫

詐騙案太多！雄檢再徵12名檢察官助理　年薪63萬

陳鑒詐1875萬竟想10萬交保！面對法官超敷衍　藐回：是啊對呀

台中男卡水溝快一周背景曝　繼承透天厝愛撿東西...社區麻煩人物

中捷男狂喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個一定是找你

快訊／台2線貨櫃車墜6.7m深邊坡　36歲女駕駛困2.5小時不治

人夫在外偷吃！對「女兒」噁心傳情：想你了　正宮看親密對話氣炸

快訊／剛買完午餐！台南單車女慘遭右轉大貨車輾斃　地留大片血跡

北市警竟當淫媒內鬼！勾越南妹騙同鄉下海　警帶回11人追內幕

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

首輛自費新車安全評等「NISSAN X-TRAIL獲4星」　Model Y年底公布

賓士貓逃家看風景　「尷尬POSE」困5公尺高大樹網笑：果然是家貓

許維恩、王家梁為愛女存百萬基金：就是要寵到爆　連證券戶都開好

太陽花女神自揭「淋巴癌末期」！醫：有些四期仍可根治　1情況快就醫

長榮航增購3家子公司股權　總金額不超過30億元

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化報酬率6%

康寧視光國考密集訓練解題 　助學生考取驗光師執照

美駐華大使指責北京「積極破壞關係」　陸外交部批不符事實

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

警車撞的邁巴赫「其實只是475萬賓士」！正確型號＆年份曝光

娃們婚禮表演滑步車進場　帥氣過彎賓客驚喜歡呼！

社會熱門新聞

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

龍天翔酒醒赴派出所道歉！還被警察兒念了一頓

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

開槍影片曝光！黑衣光頭男換彈匣「狂轟招待所20槍」

即／楊梅天成醫院爆偷拍　變態職員健檢中心廁所裝針孔

女遭迴轉車輾斃　家屬：散步竟喪命

新北男墜樓撞到路過女　男無呼吸搶救

小三寄梨子來家裡　人妻驚覺暗示求償百萬

衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊「出獄會再殺人」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面