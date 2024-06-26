曾當車手被逮！男欠180萬賭債遭拘禁毆打　爬窗想逃墜8樓慘死

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區中山路二段，昨天（26日）晚間發生一起墜樓案件，一名余姓男子從8樓墜落，還撞到樓下經過女子，送醫後仍宣告不治。警方調查，發現余男曾擔任車手，並在屋內發現另一名楊姓男子，楊男坦承，死者因玩線上博弈輸了180多萬元遲未償還，因此將余男拘禁毆打，余爬窗企圖逃跑不慎墜樓。

▲余男爬窗逃逸，卻不慎從8樓墜落。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，無業的32歲的余姓男子，曾擔任詐團取款車手遭警方逮獲，因沉迷於線上博弈，積欠22歲楊姓男子180多萬元。前天（24日）晚間，余男主動前往楊男位在新北中和中山路一段的據點，雙方談判如何處理債務，楊男堅持要余男馬上還錢未果，夥同其他3人持膠條對其毆打，逼迫找人借錢還債。

▲余男從8樓墜落，涉嫌毆打他的3人也立即逃跑。（圖／記者陸運陞攝）

余男遭毆1天1夜後，實在經不起圍毆，藉故上廁所，楊男擔心余男逃跑，吩咐余男將門半掩，沒多久，聽見余男開窗的聲音，開門查看發現余男已經半個身軀鑽出窗外，上前嚇阻時，余男不慎從窗外平台墜落至1樓，還撞到剛好經過的28歲林姓女子，余男當場失去生命徵象，送醫急救仍宣告不治。

警方循線，在8樓住處逮獲楊男，並在屋內搜出毒品K他命，而涉嫌毆打余男的3人目前正逃逸，警方正持續追捕。楊男供稱，因債務問題才對其毆打。警方則對此說法秉持保留態度，將待所有涉嫌人帶回，再進一步釐清原因，目前將朝殺人罪偵辦。

▲余男從8樓墜落，不慎波及樓下經過的路人。（圖／記者陸運陞攝）