「饗賓集團」插旗嘉義　「開飯」全台最大門市開箱

▲ 「饗賓集團」插旗嘉義兩大品牌進駐耐斯「開飯」、「饗泰多」6/25嘉義展店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區喜迎台積電，除了帶動當地房市，人潮及消費能力也被知名餐飲「饗賓集團」相中，看好城市發展的未來性，罕見的在六都以外城市的嘉義設立戰略據點做為食材中心及百貨店，透過食材收購直送餐桌，縮短產地到餐桌距離。

▲ 饗賓集團」川菜品牌「開飯」 插旗嘉義進駐耐斯百貨。（圖／記者翁伊森翻攝）

饗賓除了兩年前在嘉義縣馬稠後工業區買地，設立食材中心，26日也進駐嘉義市耐斯百貨開設「開飯川食堂」、泰菜「饗泰多」！兩種不同口味的餐廳同步開幕，開幕當天吸引不少民眾前去嚐鮮。

▲ 饗賓集團「開飯」進駐耐斯總面積約165坪，座位數共186席，另外有包廂數4間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「饗賓集團」先在嘉義縣鹿草馬稠後產業園區取得15,098坪的產業用地，初期投資8億元興建總樓地板面積3,000坪的「嘉義食材中心」，希望透過縮短食材從產地到餐桌距離，並與當地農民深化契作，落實食安溯源管理，更提供農民穩定收益並整合在地資源，供應臺灣餐飲業每年8000億產值所需要的優質食材，將透過三階段開發建設打造成臺灣的食材中心。

▲ 饗賓集團」川菜品牌「開飯」 因應當地諧音，推出甜品綠豆加薏仁。（圖／記者翁伊森翻攝）

「饗賓集團」旗下川味料理品牌「開飯川食堂」25日於嘉義耐斯廣場時尚百貨6樓展店，讓全台「開飯」門市達32間！為迎合當地民眾更推出「綠豆加薏仁」限定甜點。「饗賓集團」首度插旗嘉義，旗下擁有11個餐飲品牌、全台門市共達86間。

▲ 饗賓集團」川菜品牌「開飯」嘉義開店，是全台最大且座位數最多的開飯門市，還有高空賞景區可以邊吃飯邊賞景。（圖／記者翁伊森翻攝）



「開飯川食堂」嚴選產地食材與豐富辛香要角，變化出大口吃飯的百菜百味。開飯人氣熊貓哥結合嘉義知名景點阿里山，打造嘉義耐斯店限定打卡區！總面積約165坪，座位數共186席，包廂數4間，是全台最大且座位數最多的門市。

▲ 饗賓集團」川菜品牌「開飯」嘉義開店，推出多口味特色菜。（圖／記者翁伊森翻攝）



