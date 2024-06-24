【廣編】福樂頂級起司全新上市　「頂級片狀起司、頂級起司塊」同步開賣

【廣編特輯】

圖、文／福樂提供

乳品專家「福樂」推出新品「福樂頂級起司」，全系列日本進口的高品質起司搶攻發酵市場。「福樂頂級起司」堅持給消費者最好的產品，無添加人工色素及無防腐劑，更推出「頂級片狀起司」及「頂級起司塊」等不同起司類型，滿足消費者不同的食用需求，並於全聯祭出限時優惠，加購全店任一產品現折10元滿足消費者嘗鮮心態。

全新日本進口「福樂頂級起司」一次推出三種起司產品，「福樂頂級片狀起司(經典原味、莫札瑞拉)」以及「福樂頂級起司塊(經典原味)」，皆由日本職人嚴選優質乳源的生起司製成，含有牛奶鈣為家人補充每日營養，不含防腐劑、無添加人工香料，可以安心讓小孩及全家人享受起司醇厚乳香，補足身體鈣質需求。

「福樂頂級片狀起司」隨手即食搭配輕食超方便！一次推出「經典原味」、「莫札瑞拉」等兩種口味滿足不同需求，「經典原味」百搭吐司、火鍋或各類主食，讓料理更美味；想吃濃濃起司瀑布，就選「莫札瑞拉」，百搭漢堡、披薩、焗烤美食，簡單微烤就能享用滿滿起司拉絲。



此外，看準國人愛嘗鮮的風潮，同步推出日本人最愛的「福樂頂級起司塊」，除了鈣質營養更添加高鐵配方，輕巧包裝隨手帶著走，撕開就是美味小點，作為聚餐小點或配鮮食沙拉增添風味，以往類似產品只能在日本買到，現在不用出國也能輕鬆享受日本進口的美味起司。



「福樂頂級起司」即日起於全台全聯、家樂福、大潤發販售，新品上市期間更享有活動優惠（實際優惠資訊依各通路公告為主）：

全聯：6/14~6/27「福樂頂級片狀起司」特價99元，加購店內商品再折10元；6/28~7/11「福樂頂級起司塊」特價169元，加購店內商品再折10元

家樂福：6/19~7/2「福樂頂級起司」任一商品加購福樂或桂格冷藏品再折10元