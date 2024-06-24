米裡含肉！陸成功研發雞肉米、豬肉米　科學家：更營養

▲ 雞肉米、豬肉米外觀。（圖／科技日報）

記者蔡儀潔 ／綜合報導

中國肉類食品綜合研究中心、北京食品科學研究院未來食品研究團隊指出，已成功研發「雞肉米」、「豬肉米」系列食品。該中心首席科學家王守偉介紹，雞肉米、豬肉米外觀與相應大米、小米或紫米無明顯差異，但蒸熟後兼具米和肉的香味。

▲原理圖。（圖／科技日報）

據《科技日報》23日報導，中國肉類食品綜合研究中心、北京食品科學研究院首席科學家王守偉介紹，該團隊開發的雞肉米、豬肉米系列食品，主要是利用雞、豬肌肉和雞、豬脂肪細胞貼壁生長的特性，將大米、小米及紫米進行預處理後作為支架，為豬、雞細胞生長提供微環境，使細胞在其表面增殖和分化，最終形成的一種營養均衡和成分可控的組合食品。

報導指出，雞肉米、豬肉米在保留米中膳食纖維、碳水化合物、維生素和礦物質等物質的同時，補充了人體必需氨基酸，增加了動物蛋白，使其兼具米和肉的香味，營養更為豐富和均衡。

王守偉指出，從外觀看，雞肉米、豬肉米與相應大米、小米或紫米無明顯差異，但蒸煮熟化後兼具米和肉的香味；未來，該技術可通過精準調控動物蛋白、必需氨基酸、膳食纖維、碳水化合物的含量，滿足有特殊營養需求群體的個性化食品需求。

江南大學教授周景文認為，雞肉米、豬肉米是細胞培育肉研究方向的一個新探索，是細胞培育肉多元化應用場景的一種展現，隨著技術的進步，大陸在細胞培育肉方面的研究步伐還會進一步加快。