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花蓮「歐桑」失火延燒4棟房舍　1廚師遭嗆傷、2男頂樓救出送醫

▲▼失火餐館是老舊木造結構加上鐵皮，2樓囤積易燃物，加上風勢大造成延燒。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲失火餐館是老舊木造結構加上鐵皮，2樓囤積易燃物，加上風勢大造成延燒。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市區知名餐廳「歐桑」今天中午廚師在廚房疑料理時不慎失火，現場竄出濃煙，消防局獲報出動多輛消防車及警義消到場灌救，因為風勢助長火勢，延燒4幢屋舍，在警消人員灌救減火下，火勢於下午3點左右控制，除了1㕑師受到嗆傷送醫外，警消分別在房屋頂樓救出50歲及80歲2名男子送醫。

▲▼失火餐館是老舊木造結構加上鐵皮，2樓囤積易燃物，加上風勢大造成延燒。（圖／記者王兆麟攝，下同）

消防局表示，獲報後立即派出花蓮、美崙、自強、仁里、吉安、北埔等分隊人車組，趕往現場救援。

花蓮縣消防局第一大隊長林武正受訪表示，消防人員抵達現場火勢已竄出，當時風勢往西北方向吹，導致中正路205、207、209號之1、之3都受到影響，救火同仁在205號、209號之3的頂樓各發現民眾待救，分別救出約80和50歲男性送醫。

▲▼失火餐館是老舊木造結構加上鐵皮，2樓囤積易燃物，加上風勢大造成延燒。（圖／記者王兆麟攝，下同）

受災戶往樓上跑的原因，是以為樓上比較安全，但樓上是鐵皮加蓋，雲梯車無法接駁出來，派人從1樓往上搜索，在頂樓救出年約50歲男性。

▲▼失火餐館是老舊木造結構加上鐵皮，2樓囤積易燃物，加上風勢大造成延燒。（圖／記者王兆麟攝，下同）

消防局指出，失火餐館是老舊木造結構加上鐵皮，2樓囤積易燃物物質，易造成延燒。研判起火是餐館1樓，另有4戶遭延燒波及。此次共派遣各式消防車輛28部、人員128名，詳細起火原因待火調科調查。

另外，現場有消防人員因為水分攝取不足導致腳部抽筋，也送醫治療。
 

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