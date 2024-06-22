腰插BB槍搭捷運被制止！醉男江子翠站被逮　辯：我覺得帥

▲王男覺得插玩具槍在腰際舉動很帥，前往搭捷運與站務人員發生口角。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區江子翠捷運站內，今天（22）早上有民眾報案指稱，有人持槍與站務人員發生爭吵。經警方釐清，男子帶著一把玩具空氣槍，將槍插在腰間，準備搭乘捷運，遭站務人員制止，雙方引發口角；處理警員抵達，將喝酒的男子帶回派出所釐清，對於插槍在腰際，男子卻稱：「覺得很屌、帥！」

據了解，從事工地粗工的41歲王姓男子，日前到新北新店區某玩具店，購得玩具槍及BB彈。今早6時許，王男到新北板橋文化路上某工地施工，工作結束後，與同事小酌幾杯藥酒，接著準備返回永和住處，王男就將玩具槍插在腰間，大搖大擺的走進江子翠捷運站內。

王男此舉遭路過民眾發現，紛紛向站務人員反映，站務人員上前詢問，帶著酒意的王男將槍掏出對站務人員大喊：「這玩具槍啦！」並出示BB彈證明沒有殺傷力，認為對方大驚小怪，但站務人員對其解釋造成其他旅客困擾，王男卻堅持己見，因此雙方在捷運站內發生爭吵，同時警方也獲報抵達。

警方到場，先安撫王男情緒，隨後帶回派出所釐清，並對帶著酒意的王男進行酒測，酒測值為0.26mg/l；王男表示，因為覺得將槍插在腰間，走在路上覺得很屌、很帥，才會做出此舉，完全沒有恐嚇的意圖。經調查，雖然王男並無有揮舞或恐嚇之行為，但仍違反社會秩序維護法第65條，將依法移請新北地院裁處。