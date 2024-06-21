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蕭淑慎嫩尪爆「騙情詐財」！妙齡女怒告：送項鍊鮮花變空手套白狼

記者劉昌松、黃資真／台北報導

蕭淑慎2017年和小15歲老公梁軒安閃婚，梁卻陷入外遇詐財風波，今(21)日一名身材姣好的妙齡女子卻在台北地檢署按鈴申告，召開記者會稱梁軒安將她騙上床，更以「空手套白狼」方式騙走她父親留給她的房子，又在蕭淑慎面前稱要控告她「侵害配偶權」，令她氣憤不已。

▲▼ 蕭淑慎老公梁軒安遭女子控訴騙情詐財。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書、記者劉昌松攝）

▲蕭淑慎老公梁軒安遭女子控訴騙情詐財。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書、記者劉昌松攝）

▲▼ 女子按鈴申告蕭淑慎老公梁軒安騙情詐財 。（圖／記者劉昌松攝）

▲妙齡女至北檢按鈴申告。（圖／記者劉昌松攝）

女子聲明稿全文如下：

「蕭淑慎妳的渣男老公梁軒安，都是用這樣的方式在騙錢騙上床嗎？」

1.梁軒安誆稱，要與「蕭淑慎」離婚為前提，誘以我與其交往，我年幼無知不疑有詐，在誘導我上床後，接下來的真正目的，才開始顯現出來。

2.我於去年在台北松江路，準備開設一家私人會所，因工期延宕，以及設備增加，導致我無法支付尾款，當時梁軒安說，他願意全力協助我，利用他在扶輪社的人脈價值，讓這家招待所順利開幕營運，於是向我噓吹他為負責人之「雄鷹育樂有限公司」，其公司有非常雄厚的價值，他願意以該公司名義，向中租迪和借貸500萬，全數用以這家招待所，所有營運開銷，及所有週轉金使用，但貸款的前提，要我提供我爸爸繼承給我的房屋，作為貸款的擔保品，因為當時我跟梁軒安正值熱戀期間，我選擇相信了他，順利貸款出500萬元。

3.當中租迪和貸款，核撥款項至雄鷹公司後，一切事情都完全改變了，首先當時約定，用以招待所的一些工程尾款及其它開銷，梁軒安用貸款下來的錢，以雄鷹公司匯款予廠商的同時，都備註款項用途為曾郁芸借貸使用，而貸款的剩餘尾款，不但不讓我動用，還夥同他扶輪社的好朋友張智尊律師，簽立一些不對等的合夥契約書，及其它不平等的條約，甚至要求梁軒安的股份，要給予高達60～70%，威嚇我如果不從，將以法律訴訟對我提出告訴，讓我身心畏懼惶恐不已。

4.自幼我爸爸單身撫養我，奈何因疾早逝，唯一留給我的就是這間沒貸款的房子，沒想到居然在相信梁軒安的甜言蜜語後，他用空手套白狼的手段，很有可能我就失去所有的一切了，更辜負了我爸爸過世前的囑咐，我實在很對不起在天上的爸爸。

5.在我跟梁軒安協調的期間，是我這輩子的煎熬時刻，他現在對我不理不睬，甚至貸款後的餘款，完全不給我，更是當著他老婆蕭淑慎面前，告知要控告我「侵害配偶權」，梁軒安你當時在追求我的時候，你是怎麼規劃我們的未來的？又是送我項鍊、又是送我鮮花、又是送我種種禮物，我是被你的真誠所感動，沒想到貸款後，整件事情變成這樣，你居然還要控告我。

6.我在此呼籲，與梁軒安有所接觸的女性朋友、網紅、藝人⋯如果妳也歷經，類似像我一樣的事情發生，就如我在被梁軒安拋棄的那刻起，我的粉絲專頁，還有在他娛樂公司的群組，全部被剔除強迫退出群組，我希望這些女性朋友們，大家勇敢站出來，把這種以愛情、以經營IP成名、迫以性行為讓其成為網紅⋯為誘導目的為誆騙之術，我們一起把他的惡劣行徑，徹底公諸於世，不要再有相同的被害者產生。

7.在我跟梁軒安，規劃營運的期間，他甚至還要以這家招待所為名義，規劃出許多吸金入股的機制，我在跟家人討論後，便以與拒絕此案，我在此聲明該募股增資的所有行為，均為梁軒安自行規劃，與我完全無涉，敬請大家不要受騙。

8.這件司法控訴，我已委任專業律師提出多項控告，相關證據都會交予檢察官調查，我知道這場漫長的官司，很有可能在未結案前，房屋貸款所產生的高額利息，就會把房子價值完全燒掉了，即便如此我還是要把這種騙愛、騙錢的謊言公諸於眾，謝謝大家！

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