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潮州警盤查42歲越南籍移工　他拔腿跑200米…原來逾期居留

▲潮州警分局盤查越南籍陳姓移工 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局盤查越南籍陳姓移工 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍陳姓逾期移工，20日下午行經屏東縣潮州鎮中山路時，被潮州警分局執行巡邏員警發現可疑，進行盤查，過程，他拔腿就跑，警方追了200公尺將他逮獲，押解移民署屏東專勤務隊收容。

潮州警分局執行巡邏員警於昨20日17時45分許，行經潮州鎮中山路段時發現一外籍男子行跡可疑，進行盤查，他拔腿就跑，員警追了200公尺將他逮獲，帶回調查。

潮州查出他係42歲的越南籍陳姓移工，已逾期居留，訊後押解屏東專勤隊收容。

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