質疑「現在抗爭變得很高級」　陳沂：那些創黨元老去哪了？

記者黃翊婷／綜合報導

立法院今日（21日）將進行「國會改革法案」覆議案表決，公民團體召集「青鳥」集結街頭，國民黨也發起「藍鷹行動」。經常評論時事的網紅陳沂透過臉書連發2篇文章，直言現在的抗爭變得很高級，有吃有喝又有拿，反而讓她更加敬佩早期參與街頭運動的前輩，「而好多年的以後，那些創黨元老去哪裡了呢？」

▲陳沂。（資料照／記者黃克翔攝）

陳沂20日在臉書連續發表2篇文章，內容提到，她以為街頭抗爭運動都很辛苦，要忍受日曬風吹雨淋和飢餓，「但現在的抗爭變得很高級」，不僅有供餐、大型水冷扇，還有人會幫忙出住宿費，「想想如果失業沒事做的話，去青鳥其實不錯。有吃有喝又有拿，還可以打卡捍衛民主覺得潮。」

陳沂質疑這一切是否已經變質，她直言，早期的街頭運動沒有便當、帳篷，是人民自動自發走向街頭，爭取各種自由，要承受日曬風吹雨淋，還要冒著被抓走的風險，只為了讓後人能夠盡情說自己想說的話，「我打從心底由衷敬佩民進黨那些創黨元老，沒有他們的犧牲奉獻，我們沒有辦法享有現在覺得理由當然的自由。而好多年的以後，那些創黨元老去哪裡了呢？」

▲陳沂臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

文章公開之後引發網友留言討論，但也有人不太認同陳沂的觀點並留言表示，這種事情沒有高低級之分，經歷過太陽花學運的人知道上街頭的辛苦，如今他們可能有心但無法到場參與，所以決定出錢讓大家有力量跟體力持續捍衛民主，「就算有吃有喝有拿又怎樣，就算是因為他們有辛苦的點必須如此，那也可以幫助他們，就算不是，也是大家願意贊助他們，願意奉獻的。」