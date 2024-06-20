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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全球「幸福城市指數」高雄排名64！陳其邁：加速轉型力道

▲▼高雄,商辦,高雄85大樓,高雄市新興區,房地產,財經,房價,經濟,景氣,觀光,六都,投資,打狗,港都。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄擠進世界百大幸福城市。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

英國倫敦的「生活品質研究院」發布全球「幸福城市指數」報告，台灣有3座城市上榜，分別是台北排名第46，高雄第64名，桃園第88名。對此，高雄市長陳其邁表示，高雄有非常獨特的條件，包含雙港及山海河等，是其他城市所沒有的，會努力打造永續宜居的城市，根據這些評比的不同指標，加速城市轉型力道。

「生活品質研究院」研究人員分析各種「與居民生活品質和幸福感直接相關的指標」，包含人民、治理、環境、經濟、交通移動性等，彙整出「幸福城市指數」報告，總共有250座城市上榜，台灣有3城市上榜，高雄名列64名。

陳其邁對此指出，這些評比都會作為參考，高雄市在這幾年除了增加綠地面積，交通更便捷，在經濟方面也因為重大的投資帶動城市的轉型。他說，高雄非常好、有獨特的條件，包括雙港以及山海河等等，這些都是其他城市所沒有的，在台灣相對來講，生活的方便或者是消費負擔等等，也都比其他城市更便捷、負擔更低。

▲▼出席遠見「五星縣市長」贈獎典禮，陳其邁：甜蜜負擔也是前進動力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲媒體公布2024年六月政經民調其中，陳其邁在政治人物信任度奪冠。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁接著說，更重要的是，高雄也有非常好的醫療以及各項公共的服務，在未來就業部分，大企業的投資也能滿足進駐人口及各項生活需求。他強調，會努力打造一個永續宜居的城市，評比是一個參考的指標，後續會根據這些不同的指標參考來加速城市轉型的力道。

另外，媒體公布2024年六月政經民調其中，陳其邁在政治人物信任度奪冠，獲得高達36.2%民眾信任。他回應表示，要感謝市民的肯定，市政的工作就是好好地做、認真的做，把每一項工作都能夠做好，這個其實是最重要。

陳其邁說，非常謝謝市民一起努力，從招商引資這些重大的投資，到演唱會經濟等等，都是在利用包括數位的轉型，到整個市府的各項城市的治理，發揮了很大的功效，「我們會繼續努力的、好好地做事情，讓高雄市在市民的生活，以及城市的建設都能夠更加的進步。」

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