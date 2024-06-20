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印度砸1.2億盧比造橋「落成前坍塌」！　居民狠酸：比哈爾邦日常

印度耗資1.2億盧比打造大橋「落成前坍塌」　居民狠酸：比哈爾邦日常

▲ 大橋落成前坍塌。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

印度比哈爾邦（Bihar）阿拉里亞縣（Araria district）1座耗資1.2億盧比（約合新台幣4659萬元）建造的橋樑，在落成典禮前的當地時間18日驚傳部分坍塌，所幸未造成人員傷亡。

綜合《印度快報》、India Today的報導，據影片顯示，這座橋樑建在一條湍急的河流上，事發當下向一側傾斜後便發生坍塌意外，部分橋身在幾秒鐘內被沖走，附近民眾也開始找地方避難。

比哈爾邦立法議會（Bihar Legislative Assembly）議員事後指控，建築公司業主便宜行事，不僅打樁施工階段是在夜間進行，建造過程中還使用劣質材料，導致大橋在落成前就倒塌，「我們將要求政府進行調查。」

印度道路運輸和公路部（MoRTH）部長加德卡里（Nitin Gadkari）對此急忙撇清關係，「比哈爾邦阿拉里亞倒塌的橋樑不是由MoRTH建造，而是由比哈爾邦政府農村發展部（BRDD）負責。」

據悉，去年6月初，比哈爾邦城市巴加爾布爾（Bhagalpur）才發生橋樑倒塌事件，當時雖未造成人員傷亡，時任首席部長庫馬爾（Nitish Kumar）也下令進行調查，未料如今又發生類似意外。

消息曝光後隨即引發印度網友熱議，「這種事在比哈爾邦每年都會發生，這是比哈爾邦的日常」、「比哈爾邦和大橋倒塌，是一個永無止境的故事。」

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