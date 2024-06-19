台師大生收簡訊通知被二一退學　校方急喊「假的」：勿點連結

▲台師大學生收到二一將被退學的詐騙簡訊。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣詐騙橫行，加上近期剛好碰上大專校院期末考，就有台灣師範大學學生收到詐騙訊息，內容指該生這學期有二分之一學分不及格，將被勒令退學，要求學生點取連結。台師大今（19日）表示，詐騙集團傳送連結與資訊都是假的，因為台師大已經取消「二一退學制度」，推測是想詐騙學生個資，校方除告知所有學生，也已報警及進行校安通報，同時通報大專校院北一區學務中心，全國大專校院學務中心應該都知道了。

詐騙集團詐騙手法層出不窮。近期適逢大專校院期末考，詐騙集團竟利用部分學生可能有二分之一學分不及格會被退學心理，發送簡訊。日前一名台師大學生就收到詐騙集團簡訊，謊稱該生這學期有二分之一學分不及格，將被勒令退學，要求學生點取詐騙集團傳送的連結。

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不過，由於台師大早已取消「二一」，該生隨即向台師大校方檢舉，校方得知後，也隨即通知全校學生。

台師大專責導師室執行長黃志祥指出，該生在本周一（17日）收到詐騙簡訊，後來向校方檢舉，校方得知後，也緊急進行後續處置動作，除告知所有台師大學生外，也已經報警，並進行校安通報，同時通報大專校院北一區學務中心，全國大專校院學務中心應該都知道相關狀況。

黃志祥進一步說明，學生會很快判斷該簡訊內容錯誤，主要是簡訊內容出現不少錯誤，包括將臺師大寫成師範大學，還有網址是新竹某私校，並非台師大網址，推估只是想詐騙學生個資，採用亂槍打鳥方式發送簡訊，學生若是真的成績不理想，可能會不小心就點進去，提醒學生留意陌生簡訊，不要隨意點進去。