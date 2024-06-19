　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖老公虐妻手法沒人性！綑椅子上嘴塞紗布暴打　她嚇到尿失禁

▲▼洗澡,傷心,失戀,分手,女人,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

▲新北李姓狠夫對妻子下藥後捆綁掐頸虐待。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

遇人不淑！北市1名李姓人夫為挽回愛妻，先在飲料中下藥，讓妻昏睡後以束帶綑綁在椅上，待妻醒想呼救又以紗布塞嘴並以手勒頸，妻拚命掙脫逃離報警，數日後又被狠夫設計狠打，凌辱到她尿失禁、渾身傷。警方獲報後，火速拘提李男移送法辦。士林地檢署偵結，依違反家庭暴力之妨害自由等罪提起公訴。

去年9月19日，李男開車載的妻子阿美（化名）返回新北住處，途中將不明藥物投入在阿美飲料中，導致阿美昏睡，李男追質問阿美為何不回家原因，以束帶綑綁阿美在木椅上，阿美清醒大聲呼叫，李再以紗布巾塞入其嘴並以手掐頸，阿美拼命掙脫，致束帶鬆脫伺機逃跑報警。

同年9月27日下午，李男謊稱不在住家，要阿美返回家中收拾個人衣物，阿美信以為真跑回去，孰料，李男竟藏在屋內，一見到妻子發狠以手掐著其頸，不斷毆打身體上半身，再將人壓制在地長達10分鐘，阿美無助又害怕到因此尿失禁、渾身傷。

所幸，機警的阿美帶著1名親友到住家樓下等候，並約定1小時後沒下樓就立刻報警，警方也火速抵達現場，並向法院聲請緊急保護令，法官則裁定李男不得對阿美騷擾、遠離娘家至少200公尺。

同年12月27日，李男不顧保護令規定，跑到阿美娘家，甚至鋸斷住家鐵窗欄杆，以此騷擾阿美，阿美無法再容忍，決定提告。

警詢、偵查時，李男坦承犯行，阿美朋友作證說，案發當天阿美被警方攙扶下樓，不斷流淚、走路有點晃，褲子濕濕，就趕緊帶著她去就醫。

檢方根據阿美指述、驗傷單、傷勢照以及購買束帶、紗布巾、童軍繩發票等，依違反家庭暴力之妨害自由、保護令等罪將可惡的李男起訴。

ET快訊
林襄激短裙「M字腿餵食」西裝男！　火辣片瘋傳
快訊／孫安佐被逮　狄鶯首發文
台鐵R200型柴電機車首航曝光！ 　逾千人潮爭睹
北市人妻遭虐！綑椅子嘴塞紗布暴打　嚇到失禁
快訊／雨區擴大！大雷雨狂灌5縣市　持續1小時　
快訊／國家警報響！　大雷雨轟炸雙北
快訊／雨彈來襲！10縣市大雨特報　下到晚上
看守所收容人暴怒踹門　科員勸導氣到倒地...搶救3天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄2男太無聊　「自製撞鬼靈異片」PO網…警社維法偵辦

13歲少女蹺家沒錢吃住喊求救　無良網友竟介紹她下海陪酒

來台中玩出事！男大生停到「默契車位」遭刮　改停百米外又被砸

釣客滯陸3個月回不了家！陳玉珍曝陸方癥結點　跟「0214」有關

保時捷把轎車撞到「屁股開花」！駕駛逃回家認了：我吃安眠藥

眼疾男求診愛上護理師！追求不成怒發恐嚇信　連喊3次隨機砍人

嗜賭又家暴！無良父找3兒女討扶養費　裝傻辯：以前的事不記得了

下班途中遇車禍...台中女重創一度昏迷急做開顱手術　傳來好消息

快訊／高雄油漆大廠工安意外！女員工遭堆高機撞倒送醫

北市單車女遭撞不治！肇事翁喊「我以為過得去」　超扯畫面曝

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

國道聯結車爆胎連撞2車　小黃慘遭夾擊車變廢鐵

高雄2男太無聊　「自製撞鬼靈異片」PO網…警社維法偵辦

13歲少女蹺家沒錢吃住喊求救　無良網友竟介紹她下海陪酒

來台中玩出事！男大生停到「默契車位」遭刮　改停百米外又被砸

釣客滯陸3個月回不了家！陳玉珍曝陸方癥結點　跟「0214」有關

保時捷把轎車撞到「屁股開花」！駕駛逃回家認了：我吃安眠藥

眼疾男求診愛上護理師！追求不成怒發恐嚇信　連喊3次隨機砍人

嗜賭又家暴！無良父找3兒女討扶養費　裝傻辯：以前的事不記得了

下班途中遇車禍...台中女重創一度昏迷急做開顱手術　傳來好消息

快訊／高雄油漆大廠工安意外！女員工遭堆高機撞倒送醫

北市單車女遭撞不治！肇事翁喊「我以為過得去」　超扯畫面曝

高雄2男太無聊　「自製撞鬼靈異片」PO網…警社維法偵辦

預防炊事不慎釀火警　南消第一大隊推廣使用智能瓦斯爐

輝達效應延燒　信義：千坪土地成市場新寵

新店落難柴犬「脫肛」身體消瘦　康復重生「變愛笑」開放認養

23位金曲獎入圍者齊聚！　孫盛希放話紅毯服裝「不辜負大家的期待」

電動天窗泡澡看星星！宜蘭五結「南洋風Villa」開箱　6人就能包棟

AI助攻！外資喊買台達電　目標價上調至435元

黃珊珊列七大點挺「財劃法」　喊話行政院：提出版本向人民負責

台鐵歐系R200新柴電機車今首航　上千人搶目睹風采

小六女童半夜尖叫、痙攣！送醫電擊22次救命　竟是超罕見心臟病

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

即／王柏傑酒駕撞遊覽車　遭逮移送

告別式家屬要求下跪　黑衣人靈前亂鬥

滴妹男友「出資賭場」被抄　昔合照喊為你驕傲

孫安佐帶「火槍」案今被逮　孫鵬陪兒回刑大

獨／彰化驚見詭異男乾屍　雙手斷掌腳呈「八字型」

王柏傑貪杯成「恐怖情人」黑底曝！　錢櫃與竹聯起衝突

孫安佐住處遭搜索「孫鵬狄鶯在場」

北市旅館藏應召站！台女+泰妹價碼曝

滴妹男友「涉投資賭場」起底！　網封亞洲第一人

即／嘉義縣警路口相撞機車　女騎士送醫不治

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

挖到遺跡停工！台積電回應了

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

今雨最多！　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面