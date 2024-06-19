恐怖老公虐妻手法沒人性！綑椅子上嘴塞紗布暴打　她嚇到尿失禁

▲新北李姓狠夫對妻子下藥後捆綁掐頸虐待。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

遇人不淑！北市1名李姓人夫為挽回愛妻，先在飲料中下藥，讓妻昏睡後以束帶綑綁在椅上，待妻醒想呼救又以紗布塞嘴並以手勒頸，妻拚命掙脫逃離報警，數日後又被狠夫設計狠打，凌辱到她尿失禁、渾身傷。警方獲報後，火速拘提李男移送法辦。士林地檢署偵結，依違反家庭暴力之妨害自由等罪提起公訴。

去年9月19日，李男開車載的妻子阿美（化名）返回新北住處，途中將不明藥物投入在阿美飲料中，導致阿美昏睡，李男追質問阿美為何不回家原因，以束帶綑綁阿美在木椅上，阿美清醒大聲呼叫，李再以紗布巾塞入其嘴並以手掐頸，阿美拼命掙脫，致束帶鬆脫伺機逃跑報警。

同年9月27日下午，李男謊稱不在住家，要阿美返回家中收拾個人衣物，阿美信以為真跑回去，孰料，李男竟藏在屋內，一見到妻子發狠以手掐著其頸，不斷毆打身體上半身，再將人壓制在地長達10分鐘，阿美無助又害怕到因此尿失禁、渾身傷。

所幸，機警的阿美帶著1名親友到住家樓下等候，並約定1小時後沒下樓就立刻報警，警方也火速抵達現場，並向法院聲請緊急保護令，法官則裁定李男不得對阿美騷擾、遠離娘家至少200公尺。

同年12月27日，李男不顧保護令規定，跑到阿美娘家，甚至鋸斷住家鐵窗欄杆，以此騷擾阿美，阿美無法再容忍，決定提告。

警詢、偵查時，李男坦承犯行，阿美朋友作證說，案發當天阿美被警方攙扶下樓，不斷流淚、走路有點晃，褲子濕濕，就趕緊帶著她去就醫。

檢方根據阿美指述、驗傷單、傷勢照以及購買束帶、紗布巾、童軍繩發票等，依違反家庭暴力之妨害自由、保護令等罪將可惡的李男起訴。