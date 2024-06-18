出台中港挾帶50包未稅香菸想闖關　男辯「外國友人送的」

▲郭姓男子挾帶未稅香菸欲闖管制站，遭女警攔查。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中港務警察總隊日前執行北突堤管制站勤務，在1名郭姓男子轎車的後車廂發現50餘包未稅香菸及加熱菸的加熱器等物品，警方當場將其查扣，並將他帶回調查，郭男辯稱，相關物品是由外國友人贈與，要自己吸食用，警方偵訊後依違反菸酒管理等罪嫌將他移送法辦。

台中港務警察總隊表示，女警莊晏菱14日下午2時20分，於北突提管制站執行勤務，發現1名男子駕駛自小客駛出管制站時神色有異，要求他配合開啟後車廂進行檢查。

莊員打開後車箱赫然發現，竟放有50餘包未稅香菸、加熱菸的加熱器2組，以及菸柱40餘包，莊員當場查扣相關證據並請郭男到中隊配合調查，郭男辯稱香菸、吸食器是外國友人送的，皆是他要自己吸食用。警方偵訊後，未稅紙菸部分依違反菸酒管理法、加熱菸部分依違反菸害防制法，分別移送台中市政府財政局及衛生局裁處。

▲警方查扣未稅香菸、吸食器等證物。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中港務警察總隊呼籲，挾帶未稅香菸將違反海關緝私條例或菸酒管理法，挾帶類菸品（加熱菸、電子菸）將違反菸害防制法，臺中港務警察總隊24小時嚴格執行管制站人車盤查勤務，切勿心存僥倖從事不法走私、偷渡等情事，以免觸法。