入列「黃仁勳大學」！理工系幾乎滿招　月薪曝光「比大學教授高」

▲在輝達執行長黃仁勳帶動AI熱潮下，理工科系大學招生情況比去年好。（圖／記者楊絡懸攝）

文／胡肇芳／今周刊

大學申請入學日前放榜，在AI教父、輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳帶動AI熱潮下，理工科系大學招生情況都比去年要好，其中台大、成大、清大、陽明交通大學等校電機系幾乎滿招。

私校部分，中原大學、元智大學的理工科系招生名額使用率也突破9成。相比之下，以文法商為主的國立政治大學，招生名額使用率從去年的73%下降至67%。

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大學申請入學委員會日前公布今年申請入學統一分發結果，共有4萬1133人獲分發，報名分發率為52.61％，較去年小幅增加，同時產生1萬1671個缺額，較去年減少4450個。

缺額部分，雖然今年缺額較去年減少，仍創近7年來次高，即使頂大也有不少缺額，台大、成大、清大等學校缺額都破百；缺額最多的前3名為銘傳大學667個居冠，其次是文化大學591個，淡江大學513個。

AI教父黃仁勳在台大進行主題演講，並秀出台灣地圖，出現17所大學，是否有反映在學生選擇科系的變化上？大學甄選入學委員會總幹事黃俊儒表示，從數據來看，理工為主大學的招生率普遍提升，至於非理工學校的招生率則下降。

理工科系大學招生情況都比去年要好，其中台大、成大、清大、陽明交通大學等校電機系幾乎滿招。私校部分，中原大學、元智大學的理工科系招生名額使用率也突破9成。相比之下，以文法商為主的國立政治大學，招生名額使用率從去年的73%下降至67%。

政治大學校方對此說明，今年申請入學通過第1階段篩選的學生皆屬高分群，因此重榜機率高，尤其與台大重榜嚴重，加上今年參與2階甄試人數也較去年少3%，部分學生決定報名分科測驗，因此學系選才機會也減少。

政大表示，未來將檢討提高學生甄試意願，招生對象與他校區隔，讓真正想進政大的學生得以入學。

為何資通訊領域這麼吃香？根據《中時新聞網》報導，陽明交大教務長陳永昇說，資通訊學系畢業生9成繼續讀研究所，取得碩士學歷後出路非常好，最大困擾是「該選哪一家公司」，進入業界起薪比大學教授薪水還要高，月薪達10多萬元，好一點年薪200萬元。

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