很少人發現！生活用品「1包裝更貴」　內行絕不買：容量少很多

▲內行直呼，其實環保補充包比罐裝還貴。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人會買補充包，認為環保又便宜！一名網友看到巧克力建議售價為15元，但4入包裝卻要69元，不解為何超值包反而更貴？文章引發討論，有網友還說，「沐浴乳補充包比罐裝的還貴...很少人發現這點」，該串樓引發共鳴「洗碗精的也是」、「洗衣精跟柔軟精也一樣」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，逛賣場時，看到某牌巧克力單片「建議售價15元」，結果4入裝成一包後卻要69元，等於買超值組反而還貴了9元，讓他難以理解。

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文章引發紛紛笑虧，「買到撞到」、「他不接受建議（售價）」、「我在藥局買過眼藥水，跟我說200元，拿到以後建議售價寫190元」、「差點被騙了，以後得好好看看售價了」、「9塊包裝費」、「多的算小費的概念嗎」。

其中有內行點破盲點，「沐浴乳補充包比罐裝的還貴...很少人發現這點」。這串樓也引爆網友共鳴，「很多都是，不是只有沐浴乳，所以我都不買補充包，真的不懂這邏輯，少包裝了還賣比較貴」、「洗碗精的也是」、「洗衣精跟柔軟精也一樣」、「一直都有發現，洗衣精的也是，或者價錢一樣但容量少很多」。