台灣銀樓愛取名「金玉」　日本人羞曝含意：會臉紅

▲吉岡桃太郎在臉書分享台日文化差異。（圖／翻攝自臉書「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」）

文／CTWANT

受到漢文化影響，日文中有許多漢字，但意思卻和中文不大相同，甚至常常會讓人產生困惑，日前作家「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」就分享了一些台灣和日本的文化差異，像是「上床」是長崎的一個地名、台灣銀樓經常會取的「金玉」兩字，在日本是睪丸的意思。

作家「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」經常在臉書上分享台灣和日本的趣聞，日前他也分享了一張長崎的公車照片，照片上的公車路線標示寫著「上床」2個字，吉岡桃太郎解釋說，「上床」是長崎的一個地名，日文唸作「うわとこ（Uwatoko）」，「早安！有的日本地名對我們日本人來說沒有什麼特別，對台灣人來說卻可能是很好笑，日文うわとこ，中文就變ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，吉岡桃太郎還提到，台灣街上常見賣珠寶黃金的店會以「金玉」為店名，但在日本「金玉」這2個字的意思是睪丸，以及在埼玉縣有一個地方的地名叫做「小手指（こてさし）」，「這個應該沒有那麼好笑啦」，但吉岡桃太郎在留言中說，「台日都有漢字，可能有不同意思，笑一笑應該沒有大問題，但不能嘲笑對方呦」。

貼文曝光後，其他網友也紛紛留言分享了日本一些有趣的地名，「除了上床這個有趣地名，我還知道日本還有一個地域名叫知床，它位在北海道的東北端的一座半島，設有一座知床國定公園，夏天的時候風景非常優美」、「之前經過滋賀的休息站『妹子の郷』的時候，大家都笑得很開心」、「千葉縣我孫子也是讓很多華人笑翻」、「就跟中文的成語金玉滿堂一樣。日本人看到會嚇一跳或者會臉紅。都是各國文化差異而已，趣味趣味笑一笑就好」。

延伸閱讀

▸ 5月大女嬰慘被「寵物犬啃食」！爸媽外出把她單獨留在家 叔叔目睹喊：是隻調皮狗

▸ 面試遭老闆當眾洗臉「妳長得很醜」拒用！客人尬笑 妹子淚崩：想挖洞跳

▸ 5歲童吃水餃被刺傷牙齦 一看竟發現4公分針頭