　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣銀樓愛取名「金玉」　日本人羞曝含意：會臉紅

文化差異！他曬「金玉」在日文中正確意思　網笑翻：會臉紅

▲吉岡桃太郎在臉書分享台日文化差異。（圖／翻攝自臉書「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」）

文／CTWANT

受到漢文化影響，日文中有許多漢字，但意思卻和中文不大相同，甚至常常會讓人產生困惑，日前作家「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」就分享了一些台灣和日本的文化差異，像是「上床」是長崎的一個地名、台灣銀樓經常會取的「金玉」兩字，在日本是睪丸的意思。

作家「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」經常在臉書上分享台灣和日本的趣聞，日前他也分享了一張長崎的公車照片，照片上的公車路線標示寫著「上床」2個字，吉岡桃太郎解釋說，「上床」是長崎的一個地名，日文唸作「うわとこ（Uwatoko）」，「早安！有的日本地名對我們日本人來說沒有什麼特別，對台灣人來說卻可能是很好笑，日文うわとこ，中文就變ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，吉岡桃太郎還提到，台灣街上常見賣珠寶黃金的店會以「金玉」為店名，但在日本「金玉」這2個字的意思是睪丸，以及在埼玉縣有一個地方的地名叫做「小手指（こてさし）」，「這個應該沒有那麼好笑啦」，但吉岡桃太郎在留言中說，「台日都有漢字，可能有不同意思，笑一笑應該沒有大問題，但不能嘲笑對方呦」。

貼文曝光後，其他網友也紛紛留言分享了日本一些有趣的地名，「除了上床這個有趣地名，我還知道日本還有一個地域名叫知床，它位在北海道的東北端的一座半島，設有一座知床國定公園，夏天的時候風景非常優美」、「之前經過滋賀的休息站『妹子の郷』的時候，大家都笑得很開心」、「千葉縣我孫子也是讓很多華人笑翻」、「就跟中文的成語金玉滿堂一樣。日本人看到會嚇一跳或者會臉紅。都是各國文化差異而已，趣味趣味笑一笑就好」。

延伸閱讀
5月大女嬰慘被「寵物犬啃食」！爸媽外出把她單獨留在家　叔叔目睹喊：是隻調皮狗
面試遭老闆當眾洗臉「妳長得很醜」拒用！客人尬笑　妹子淚崩：想挖洞跳
5歲童吃水餃被刺傷牙齦　一看竟發現4公分針頭

ET快訊
俄客機緊急迫降　「斷成2截」恐怖畫面曝
逼4童群交！3姊妹受害　「大貓」墜樓亡逃司法追訴
住戶陳情40次！燒烤店挨罰150萬　停業5天改善
快訊／賴冠霖正式宣布退圈！
破紀錄暴雨轟沖繩！上百航班延誤取消　機場大廳人潮擠爆
再增1人！　綠委表態「朝選高雄市長方向努力」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陪兒一起讀大學+圓夢　1家3口同時美和科大社工系畢業

再婚懷孕「人妻省錢不打無痛」　婆婆嫌棄：婚姻失敗者

吳鳳科大畢業典禮！外籍生「超想留台灣」　 還想拿到居留權

創今年入夏最高紀錄！台東吹焚風　鹿野飆40.1度高溫

荒廢FB、IG！大票人狂盯「1款APP爆上癮」：滑到停不下來

店家沒問便當配菜！部落客「怒喊退錢」留1星負評：店早點收一收

台大通過多元文化假「每學期2天」　歲時祭儀假增加為4天

台灣銀樓愛取名「金玉」　日本人羞曝含意：會臉紅

最愛來台第3！韓客首季破30萬　觀光署赴首爾打造「台灣冰菓室」

車禍後漏尿困擾35年！　「尿道填充注射術」助花蓮女重生

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

陪兒一起讀大學+圓夢　1家3口同時美和科大社工系畢業

再婚懷孕「人妻省錢不打無痛」　婆婆嫌棄：婚姻失敗者

吳鳳科大畢業典禮！外籍生「超想留台灣」　 還想拿到居留權

創今年入夏最高紀錄！台東吹焚風　鹿野飆40.1度高溫

荒廢FB、IG！大票人狂盯「1款APP爆上癮」：滑到停不下來

店家沒問便當配菜！部落客「怒喊退錢」留1星負評：店早點收一收

台大通過多元文化假「每學期2天」　歲時祭儀假增加為4天

台灣銀樓愛取名「金玉」　日本人羞曝含意：會臉紅

最愛來台第3！韓客首季破30萬　觀光署赴首爾打造「台灣冰菓室」

車禍後漏尿困擾35年！　「尿道填充注射術」助花蓮女重生

「全台個資我都有」存滿6顆硬碟　2男「肉搜神器」賣1筆賺500

白冰冰遇愛情騙子　坦承花錢不手軟把主持費都賠了

24小時破案！大寮維修廠遭掃射「全為賭債」　警攻堅逮主嫌畫面曝

罷免聲量排名！傅崐萁、徐巧芯、葉元之皆破萬　綠委吳思瑤也上榜

「裝忙神器」被抓包慘了！假敲鍵盤真摸魚　銀行員工全丟飯碗

關懷土地落實永續生態　國際青商會總參議會認養池上米

味全龍暫用2捕輪替　葉總再強調波西條款本意

直擊／尖叫雞、連儂牆全出動　綠今攻新北「反濫權」喊破千人

熱爆！單一月份熱傷害就診人次增1倍　「6大高危險群」當心

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場　借鑒台灣經驗共話未來

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

生活熱門新聞

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

台鐵公司首批新血　罕見「剛報到就快退休」

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

半個台灣烤成「紅番薯」飆破36度　午後雷雨襲3地

熱翻！台東太麻里飆40度　今日前10名高溫排行曝

液體OK繃塗了超痛？內行人揭正確用法

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

快訊／國一南北向「同路段同時車禍」　紫爆不足20公里

不玩00940了！妹子「獲利992元下車」全場傻了

再創今年最熱！台東太麻里高溫飆39.5度　

更多熱門

相關新聞

洄瀾勇士格鬥賽登場　台日高手熱戰帶動觀光

洄瀾勇士格鬥賽登場　台日高手熱戰帶動觀光

花蓮市第四屆「市長盃洄瀾勇士格鬥賽」1日在遠東百貨花蓮店和平廣場開賽，全台格鬥高手與愛好者百餘人齊聚花蓮，展現最強技術、競爭最高榮譽，還有首次的台灣vs.日本的「台日交流賽」，讓格鬥愛好者大飽眼福。

賴清德「期待台日合作」　陸：媚日賣台

賴清德「期待台日合作」　陸：媚日賣台

日本自民黨青年局長鈴木貴子拜會黃偉哲

日本自民黨青年局長鈴木貴子拜會黃偉哲

日查獲非法興奮劑案　台男判關7年罰51萬

日查獲非法興奮劑案　台男判關7年罰51萬

熊本大學至台南市災害應變中心參訪交流

熊本大學至台南市災害應變中心參訪交流

關鍵字：

文化差異台日地名漢字笑料

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

女客被刷2400萬！高檔牛排館：統編變消費金額

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面