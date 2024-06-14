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社會 社會焦點 保障人權

20坪公寓養81貓狗熏爆鄰居！離譜愛媽挨罰28萬　超臭黑歷史曝

▲▼ 瘋狂飼主在民宅飼養81隻犬貓 。（圖／動保處提供）

▲▼ 女飼主在公寓內飼養81隻犬貓 。（圖／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

新北市政府動保處近日接獲通報，指板橋區長江路某公寓約20坪頂樓加蓋處飼養大量寵物，寵物排泄物的臭味嚴重影響鄰近住戶！動保處經查，該飼主共飼養了81隻犬、貓，動保員一進屋發現，這名女飼主是累犯，去年是養63隻犬貓遭罰，這次再次違反動保法及動物傳染病防治條例被罰款28萬2,500元。累計上次遭罰，總計48萬5,500元。

板橋區長江路一處公寓頂樓加蓋處近期有人飼養大量犬貓，排泄物的臭味嚴重影響左右鄰居，導致當地里長及住戶多次舉報。動保處、環保局及警察局共同前往該址，發現門口處便有濃烈的寵物排泄物氣味。

▲▼ 瘋狂飼主在民宅飼養81隻犬貓 。（圖／動保處提供）

一進門後，動保員認出該名女飼主為累犯，此人去年曾在板橋三民路一間公寓頂樓飼養63隻犬貓，由於飼養環境不當等問題被檢舉，當時因違反動保法及動物傳染病防治條例，被罰20萬3,000元。三民路的房東因不堪鄰居責罵，通過法律程序強制該飼主搬遷。

此次，女飼主搬遷至長江路後不僅沒有減少飼養數量，反而越養越多。稽查人員現場責令飼主限期改善並提出協助送養方案，但女飼主拒絕，並自稱是中途之家，專門收容他人無法繼續飼養及寵物業者淘汰的犬隻，為其尋找新飼主。

然而，經查部分犬隻未完成晶片轉讓、未絕育及未定期施打狂犬病疫苗，違反動物保護法及動物傳染病防治條例。根據相關規定，飼主應為寵物植入晶片，違者罰款7,500元；應為寵物絕育，違者罰款12萬5,000元；應定期注射狂犬病疫苗，違者罰款15萬元。合計罰款28萬2,500元，加上前次罰款，總計48萬5,500元。

▲▼ 瘋狂飼主在民宅飼養81隻犬貓 。（圖／動保處提供）

新北市動保處表示，設立中途之家協助動物認養本是一件美事，但因收容數量超過送養數量，且未提供良好的飼養環境屢勸未改，導致鄰近住戶不堪其擾。單靠飼主一人之力難以應付這麼多隻犬貓的照護，動保處呼籲飼主應妥善評估自身照護能力，飼養寵物應量力而為，切勿飼養超出自己所能負擔的能力，否則不僅會造成旁人困擾，也將因動物照護不周而受到處罰。

▲▼ 瘋狂飼主在民宅飼養81隻犬貓 。（圖／動保處提供）

▲▼ 瘋狂飼主在民宅飼養81隻犬貓 。（圖／動保處提供）

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