洗鞋達人開保時捷國道車禍亡！鄰居曝他近況：不太好　聞死訊嚇壞

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

國道1號北向345公里岡山段昨(13日)晚間發生一起死亡車禍！有國內知名洗鞋達人之稱的39歲宋姓男子，昨晚開著保時捷休旅車行經事故路段，卻不明原因追撞前方半聯結罐槽車，猛烈撞擊力道，導致保時捷車頭爛毀，宋男當場爆頭身亡。宋男死訊一出，其店面周遭鄰居相當震驚，此外鄰居也透露宋男近期狀況，「不是很好」。

▲知名洗鞋達人宋姓男子，昨晚開保時捷上國道，卻遇車禍身亡 。（圖／記者吳世龍攝）

這起車禍發生在國道1號北向345公里處，1輛大型車及3輛小型車不明原因發生碰撞，其中一輛保時捷休旅車（Macan）的車頭嚴重凹陷，宋姓駕駛當場爆頭死亡。

▲宋男開車不明原因追撞前方半聯結罐槽車，車頭幾乎爛毀，宋男當場慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

宋男身分事後曝光，其有洗鞋達人的稱號，2012年間與妻子在三多商圈創立洗鞋店，全盛時期台灣加盟店家一度高達13家，甚至還開業到海外，風光時期，還有不少媒體專訪的影片在網路流傳。

宋男死訊曝光後，店面周遭鄰居都相當震驚，「天啊！前兩天還看到他。」鄰居也透露，宋男最近似乎有些狀況，精神狀態也不是很好，「可能是經濟上面有些問題，店面開業10多年，中間有換過名字，這兩三年可能因為離婚的關係，狀況不太好，前陣子還有進醫院」，不過最近也算正常，店面都有營業，沒想到會傳出噩耗，也讓鄰居頻頻驚呼，「怎麼會這樣？」