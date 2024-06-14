　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

原PO送禮給婆婆，被丟垃圾桶。（示意圖／Pexels）

▲原PO送禮給婆婆，被丟垃圾桶。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

近日一名人妻表示，端午前她去買同事推的麻荖送婆家，「我發現我買的麻荖被丟進垃圾桶，因為垃圾桶裡面只有麻荖沒有其他東西」，婆婆說，她買的都是過期臭掉的，讓人妻聽了難過掉淚，幸好老公有挺她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在論壇《Dcard》發文，「端午前同事大姐有帶麻荖來分給大家吃，大家都說好吃我也這樣覺得，我問大姐去哪裡買的也有買一包回去給老公吃」，老公表示，這很好吃，媽媽最愛吃麻荖。原PO說，「商量後就決定這次端午回婆家跟娘家都各買10包回去當送禮。」

原PO說，她送回娘家，媽媽很高興大讚好吃，也拿來分鄰居，「隔天回婆家把麻荖交給婆婆時，她的表情怪怪的但我形容不出來像什麼，類似像尷尬假笑那樣吧！」

原PO表示，她問婆婆吃了嗎？婆婆指出，那些都壞了。原PO回，「怎麼會？我在買的時候有看保存期限啊，製造日期是5月底，保存期限有半年耶！」當她走到冰箱，發現麻荖被丟進垃圾桶，「整整10包完全沒開封就被丟掉了。」

原PO對此很震驚，「其實也不只有這兩次送禮被嫌棄還有其他，比如我給她我醃的鹹豬肉、滷牛肉都一直被嫌，這次我就不想再忍了，我決定讓老公知道他媽媽到底都怎麼在他背後對待我的善意。」

老公知情後問，「為什麼要丟掉？」婆婆表示，她不喜歡吃，買這幹嘛。老公表示，「常常看妳買回來吃哪裡來的不喜歡吃」，婆婆說，媳婦都買過期的臭掉的，她幹嘛留，大哥買的比較好吃。老公嗆，「以後都不會再買了，妳都不要吃。」

原PO說，「回程時我在車上一直掉眼淚覺得很難過，老公知道我每次要回去都會很用心在挑伴手禮。」老公說，以後別買，要買就給娘家就好，不要花錢還被嫌。

此文曝光後，網友紛紛留言「針對性這麼強以後真的會變孤單老人」、「故意的成分比較大，而且也不怕你看，認清婆婆也好」、「換個方向以後都不用想要買什麼還可以省錢」、「很明顯是丟給你看的耶，不過老公在旁邊很好，以後你對婆家再冷淡都不會被罵」。

延伸閱讀
審警消調高退休金　兩署長遭吳宗憲「震撼教育」
旅客想坐吧檯遭「日店員拒」！感受不佳　在日台人曝真相：誤會店家了
女子住五星飯店！客房人員突闖房送「粽子」　飯店回應讓她超傻眼

 
ET快訊
3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

快訊／4縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

加油站員工揭密「2大都市傳說」　曝地震後別去加油

面試遭公開羞辱「妳長很醜」不錄用！妹子崩潰：員工客人都在看

老公收入都拿去養婆家！　她獨力養家抱怨卻得「傻眼回覆」

4生肖下半月事業旺翻！　這生肖潛能大爆發勢不可擋

她在男友家工作嫌媽媽學歷低　竟狠嗆「這句」：乞丐趕廟公？

高雄大同醫院經營權傳易主！人心惶惶怕被解職　衛生局回應了

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

新手爸抱孩跳《晚安大小姐》　對拍賣力扭腰全場嗨翻！

黃國昌4度嗆柯建銘插嘴　莊瑞雄拍桌韓國瑜怒離席

黃宏軒因綽號改姓　爸爸差點取了這個名字：我嚇死

愛莉莎莎去年獲利出場　昔「套牢王」社區今年19筆轉手全賺錢

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

快訊／4縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

加油站員工揭密「2大都市傳說」　曝地震後別去加油

面試遭公開羞辱「妳長很醜」不錄用！妹子崩潰：員工客人都在看

老公收入都拿去養婆家！　她獨力養家抱怨卻得「傻眼回覆」

4生肖下半月事業旺翻！　這生肖潛能大爆發勢不可擋

她在男友家工作嫌媽媽學歷低　竟狠嗆「這句」：乞丐趕廟公？

高雄大同醫院經營權傳易主！人心惶惶怕被解職　衛生局回應了

曬老又變黑！皮膚科醫師揭「3大防曬誤區」：用太少等於做白工

韓妞、歐美名人全在穿「薄底運動鞋」　盤點5雙復古風最該先收藏

台灣印度領袖互動　外交政策雜誌：國家利益的考量

台版柬埔寨棄屍男案外案　交往2天性侵13歲女友判決公布

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

台中18歲渣男！才害高二女廁所產嬰　IG認識14歲女家中嘿咻

「國會改革」未違憲　除非大法官來個髮夾彎

每天生活焦躁緊張？「5個方法」教你減緩壓力

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

沙鹿公車站驚見「流浪小朋友」躺地睡？　真相曝光

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

生活熱門新聞

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

今年梅雨季異常！鄭明典分析原因：還沒出梅

加油站員工揭「都市傳說」：地震後別加油

4生肖下半月事業旺翻！

夫收入拿去養婆家！她抱怨得傻眼回覆

面試遭打槍「妳長很醜」！妹子崩潰掀眾怒

她在男友家工作　嫌對方媽媽學歷低

彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

他驚見「7-11大改變」！全場朝聖：好像日本小7

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

潮州副站長親上火線「一次說清楚」　大票人洗版挺

即／副站長宣布「不再發奧客片」

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

和前女友14歲女兒嘿咻　噁男慘了

50年協議終結！沙烏地阿拉伯不續簽石油美元協議

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

保時捷追撞槽車「車頭全毀」！39歲慘死國1

高雄路面出現「人工天坑」3傷！摔落畫面曝

俄男跳傘失敗墜地亡　頭頂攝影機全拍下

更多

最夯影音

更多

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面