人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

▲原PO送禮給婆婆，被丟垃圾桶。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

近日一名人妻表示，端午前她去買同事推的麻荖送婆家，「我發現我買的麻荖被丟進垃圾桶，因為垃圾桶裡面只有麻荖沒有其他東西」，婆婆說，她買的都是過期臭掉的，讓人妻聽了難過掉淚，幸好老公有挺她。

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原PO在論壇《Dcard》發文，「端午前同事大姐有帶麻荖來分給大家吃，大家都說好吃我也這樣覺得，我問大姐去哪裡買的也有買一包回去給老公吃」，老公表示，這很好吃，媽媽最愛吃麻荖。原PO說，「商量後就決定這次端午回婆家跟娘家都各買10包回去當送禮。」

原PO說，她送回娘家，媽媽很高興大讚好吃，也拿來分鄰居，「隔天回婆家把麻荖交給婆婆時，她的表情怪怪的但我形容不出來像什麼，類似像尷尬假笑那樣吧！」

原PO表示，她問婆婆吃了嗎？婆婆指出，那些都壞了。原PO回，「怎麼會？我在買的時候有看保存期限啊，製造日期是5月底，保存期限有半年耶！」當她走到冰箱，發現麻荖被丟進垃圾桶，「整整10包完全沒開封就被丟掉了。」

原PO對此很震驚，「其實也不只有這兩次送禮被嫌棄還有其他，比如我給她我醃的鹹豬肉、滷牛肉都一直被嫌，這次我就不想再忍了，我決定讓老公知道他媽媽到底都怎麼在他背後對待我的善意。」

老公知情後問，「為什麼要丟掉？」婆婆表示，她不喜歡吃，買這幹嘛。老公表示，「常常看妳買回來吃哪裡來的不喜歡吃」，婆婆說，媳婦都買過期的臭掉的，她幹嘛留，大哥買的比較好吃。老公嗆，「以後都不會再買了，妳都不要吃。」

原PO說，「回程時我在車上一直掉眼淚覺得很難過，老公知道我每次要回去都會很用心在挑伴手禮。」老公說，以後別買，要買就給娘家就好，不要花錢還被嫌。

此文曝光後，網友紛紛留言「針對性這麼強以後真的會變孤單老人」、「故意的成分比較大，而且也不怕你看，認清婆婆也好」、「換個方向以後都不用想要買什麼還可以省錢」、「很明顯是丟給你看的耶，不過老公在旁邊很好，以後你對婆家再冷淡都不會被罵」。

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