自取包裹「400元沒人拿」　連3人反應驚呆他！全場秒懂：不是善良

▲鈔票沒人敢拿。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣人真的很善良！」一名網友直呼，去自助領包裹時，看到機台找錢出口「躺了4張百鈔」，前方3名客人都不敢碰，拿了包裹就離去，讓原PO大讚不已。文章曝光後，全場網友冷笑回應，「拿了會出事啦」、「不是善良唷，是詐騙太多花招太多怕出事」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，某天去蝦皮智取店拿包裹時，發現自助找零機台有4張百鈔，讓原PO感到訝異的是，前面連續3人領完包裹，都沒有觸碰那些錢。

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照片可見，400元原封不動就躺在找零凹槽中，讓原PO驚嘆「台灣人真的很善良！」

文章引發5千多人朝聖，大家紛紛秒懂不敢拿的原因，就是舉頭三尺有電眼，「到處都監視器」、「到處都是監視器，為了幾百塊被告侵佔得不償失」、「不是不拿，而是誰都知道攝影機就在頭上」、「也不知道484算善良欸，但上面一定滿滿監視器，正常有腦袋的人不會為了這幾百塊，坐牢划不來阿」、「拿了會出事啦」、「保守估計有三台監視器看著你」「不是善良唷，是詐騙太多花招太多怕出事」。

也有人遇過類似情況，「我也遇過繳費機上放了200塊，前一個繳費取貨的人說，之前的人沒拿走」、「我也曾經找錢放在那邊，後來有位好心的小姐追出來跟我講」。

還有人笑虧，「你們是不是都沒被偷過腳踏車、雨傘、安全帽？」「如果放的是雨傘你看能不能撐過10分鐘」、「換把雨傘，你就看下一秒還在不在」。