鄭文燦喊話台商：台灣是全球佈局「不能放掉的基地」

▲海基會董事長鄭文燦。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會12日與台南市政府共同舉辦「佈局台南 展望全球」投資趨勢論壇，向台商簡報台南市投資環境介紹及投資台灣三大方案。海基會董事長鄭文燦致詞時表示，台灣要成為「經濟日不落國」，台商在進行全球布局時，除了爭取中國大陸、東南亞、北美等市場外，台灣更是不能放掉的基地。

「佈局台南 展望全球」投資趨勢論壇由台南市副市長趙卿惠率經發局、工策會等單位，向台商詳細說明台南的投資環境與未來規劃。趙卿惠表示，這兩週國際AI大廠紛紛來台，讓台南人有很強的共榮感，尤其南科已經串連起完整的產業生態系，許多傳統產業回流台灣，台南市政府也會積極提供土地、用電、稅賦等多項優惠與行政協助，全力協助台商回台發展。

鄭文燦也表示，在美中貿易戰後全球供應鏈重組，廠商思考如何去風險化，因此「China+1」成為潮流。至於「+1」要選擇到哪裡投資，回流台灣絕對是一個好選項。

鄭文燦指出，近年來台灣成為高階製造基地，中央政府與地方政府聯合招商，推出許多投資優惠政策，用心協助廠商解決土地、水電、勞力、人才等五缺問題，許多國際大廠都選擇台灣做為研發與技術人才培育中心，「過去台灣在AI硬體方面做的很不錯，現在擴大到AI軟體應用、IC設計等方面，未來的發展前景還會更好。」

鄭文燦說，最近因為NVIDIA的黃仁勳、AMD的蘇姿丰讓台南非常驕傲，因為他們都是台南人，過去台南以文化、觀光旅遊聞名，而今年是台南建城400年，台南展現出新的科技面貌，如今南科產值已超過竹科，台南市政府用心招商，未來一定會有更多發展。

鄭文燦也向台商喊話，未來若要回台投資，南台灣也是很重要的選項，「蔡英文總統上任後，推動大南方計畫打造南台灣科技廊帶，台商們可以安心選擇在南台灣投資。」

鄭文燦強調，台灣要成為「經濟日不落國」，在台商進行全球布局時，除了爭取中國大陸、東南亞、北美等市場外，台灣更是不能放掉的基地，「未來台商企業可以在台灣進行人才培訓，讓海外員工回台短期訓練3至6個月後再派駐海外，這方面陸委會、經濟部都會提供充份協助。」

鄭文燦還說，經濟部所提出的「回台投資三大方案」提供企業融資利息補貼、外籍移工僱用加成等優惠，希望台商在鮭魚返鄉後可以升級轉型，同時兼顧海外市場，讓企業的發展更大更好。