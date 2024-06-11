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北市幼兒園、國小暑假延長照顧服務「停辦」　家長急跳腳

台北市公立幼兒園及公立國民小學近半數因校園工程規劃，停辦暑假延長照顧服務。（示意圖，PhotoAC）

▲台北市公立幼兒園及公立國民小學近半數因校園工程規劃，停辦暑假延長照顧服務。（示意圖，PhotoAC）

圖文／鏡週刊

台北市議員陳怡君近日接獲多位家長急反應表示，台北市公立幼兒園及公立國民小學近半數因校園工程規劃，停辦暑假延長照顧服務，讓許多家長急如熱鍋上的螞蟻，不知如何是好，由於許多家長都是雙薪家庭，需要上班，無法有空暑假陪伴孩子，急向陳怡君議員陳情，希望教育局應想辦法媒合學童至就近未停課的學校進行暑假延長照顧服務，或提出配套方案，讓家長放心上班。

陳怡君表示，台北市公立幼兒園停辦「暑假」延長照顧計14園，14園中因校園工程申請停辦者計13園，而其中1園經調查後無開辦需求。陳怡君說根據教育局索資指出，因工程停辦暑假延長照顧服務的原因不外乎是屋頂防水及外牆加強整修工程、大樓隔音及防水修建工程、幼兒園走廊及教室地坪油漆工程、廁所修建改善工程、門窗整建工程……等，因考量到大型機具進入幼兒園環境，影響幼兒出入安全及供餐情形，因此做出停辦決議！

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在台北市公立國小停辦「暑假」課後照顧班計27校，因校園工程申請停辦計12校，改開辦暑期營隊者為1校，調查後無開辦需求計14校。停辦理由僅回覆「因工程規劃，考量安全因素未開辦」！

陳怡君表示現在家長多為雙薪家庭，家長也可以理解學校因修繕工程而停辦幼兒園及國小「暑假課後班」，但教育局不能兩手一攤以校園工程修繕為由，對於孩童暑假課後輔導完全沒有配套，而即使孩童媒合到他校，也應該思考幼兒及國小學生二個月要重新適應新的環境及同學，容易影響幼童的情緒，也造成老師教學上的困擾！

根據教育部新政策，今年寒假開始實施，公幼延長照顧新制上路，寒暑假每月最多負擔2千元，這讓很多家長喊今年台北市「看得到卻吃不到」呼籲三寶爸蔣萬安市長拿出對策，解決家長及幼兒國小無暑期課後延長照顧輔導班的窘境，讓孩童安心學習，也讓父母安心在台北市上班。


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