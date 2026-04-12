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跑山獸擋財路遭攻擊？消防署澄清：7.5億計畫主動移交政風處調查

▲▼跑山獸近日遭到攻擊。（圖／翻攝臉書／Beast Runners 跑山獸）

▲跑山獸近日遭到攻擊，捲入「賞金獵人」爭議。（圖／翻攝臉書／Beast Runners 跑山獸）

記者柯振中／綜合報導

知名搜救者「跑山獸」羅培德近期捲入「賞金獵人」爭議，登山專家蔡日興後續爆料，消防署耗資7.5億元的中程計畫疑似藉由打壓羅培德來維護特定利益。對此，內政部消防署12日發布聲明嚴正澄清，強調計畫皆依採購法辦理並具備檢核機制，目前已將全案主動移交政風調查，絕無刻意排除特定專業人員。

專家質疑搜救計畫黑箱　批消防體系封閉詐騙預算

之所以會有這起風波，是因一名林姓教官發文攻擊羅培德，蔡日興在4月9日加碼踢爆，該教官正是消防署「提升山域事故救援效能5年中程計畫」的核心成員。

蔡日興質疑，羅培德因專業度高且難以被金錢掌控，才遭到體系刻意排除，更直言該項總經費超過7億元的計畫是為了詐騙預算。面對排山倒海的指控，涉案的林姓教官至今已神隱多日未對外說明。

▲▼消防署出面澄清。（圖／翻攝消防署）

▲▼消防署出面澄清，並且解釋預算的用途。（圖／翻攝消防署）

▲▼消防署出面澄清。（圖／翻攝消防署）

消防署澄清7.5億用途　強調三大搜救困境需克服

針對外界質疑，消防署說明，該計畫於2024年至2028年間由中央與地方共編列7億4,962萬元，目標是為了解決山域搜救「難找、難到、難救」的困境。

計畫核心在於建立專業訓練與裝備充實，包括補助衛星定位租賃、成立協力團隊及山域事故分析等9大項目。消防署表示，這項預算能引導民間資源接手遊憩救援，避免政府資源過度浪費。

▼消防署出面澄清，並且解釋預算的用途。（圖／翻攝消防署）

▲▼消防署出面澄清。（圖／翻攝消防署）

數據顯示成效顯著　2026年擴大民間團體參與

消防署也公布最新數據反擊，2025年對比2024年，山域事故件數減少約8.43％，死亡人數更是大幅下降50％。為了提升搜救量能，2026年起已透過公開招標評選出11組專業民間搜救團隊參與計畫，並加入12支原民特搜隊力量。

消防署強調，計畫是滾動式檢討，各縣市仍可依照需求聘請其他團隊或自然人協助，並非由特定少數人壟斷。

▲▼跑山獸「救回8人性命」被罵賞金獵人　著名搜救實績一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲▼跑山獸在台灣有多項實績。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲▼跑山獸「救回8人性命」被罵賞金獵人　著名搜救實績一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

內政部辦研討會凝聚共識　全力守護國人登山安全

為釐清本次爭議的動機與真相，消防署除了交由政風調查，也計畫邀集不同立場的專業人士進行對話。內政部未來將與學術團體合作，舉辦山域搜救制度發展研討會。

消防署重申，絕對尊重並肯定所有民間搜救人員的專業奉獻，絕無因為個別爭議就刻意排除特定人員，未來將持續透過公私協力，確保搜救體系更周延。

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搜救爭議消防署跑山獸山域救援賞金獵人

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