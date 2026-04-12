彰化犯保陪伴重傷家庭復原　22名馨生人遊蛇窯、車埕療癒彼此

▲彰化犯保安排陶藝活動，陪伴重傷家庭復原。（圖／犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為持續撫慰重傷犯罪被害人及其家庭，犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會日前於南投車埕車站及蛇窯園區舉辦關懷活動，期盼透過溫馨的陪伴與多元體驗，讓重傷馨生人能在彼此扶持中慢慢走出傷痛，重新感受生活的美好與希望。

「投出9陶，馨起漣漪」活動於9日登場，22名參與者悠閒漫步於山城之中，感受自然帶來的療癒力量，並認識陶藝文化，透過手作DIY體驗，在雙手捏塑之間釋放壓力、沉澱心情。

本次有多位輪椅使用者克服困難報名參與，在輕鬆的氛圍中交流互動，自在分享心路歷程，彼此傾聽理解，在真誠的對話中累積支持的力量；許多馨生人表示，在這樣沒有壓力的環境中，能安心說出心聲，也感受到「自己並不孤單」。

彰化地檢署檢察長黃智勇及彰化犯保張晉維主任委員當天全程陪同，黃智勇遂一親自關懷與會重傷馨生人，細心傾聽其復原歷程與生活需求，以實際行動傳遞司法溫度；張晉維表示，透過此次活動，讓重傷被害人及其家屬有機會走出家門、舒緩壓力，在與他人的互動中慢慢建立信心與勇氣，期盼這一份關懷與理解持續在每一個需要被支持的生命中，帶來溫暖與力量。