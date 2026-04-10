畢旅闖浴室硬拍同學全裸洗澡！辯只是捉弄　重判6個月恐入獄

▲男學生闖浴室偷拍同學全裸照再轉傳遭判刑。（圖／取自免費圖庫pixabayＸ）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一所高職3年前舉行畢業旅行時，一名未滿18歲的男學生，在飯店浴室洗澡，遭同行的三名同學惡作劇，持手機進浴室拍攝他全裸的影片，事後還傳給他人後製、轉傳。掌鏡同學阿明（化名）到案後坦承拍攝，但辯稱只是想「捉弄」對方，沒有強迫或施暴。但法官認定，拍攝未成年少年猥褻影片就是犯罪，考量他與對方和解並賠償3萬8千元，依兒少性剝削條例判處6月徒刑。

判決書指出，該起事件發生在2022年底某日深夜，當時該校正在台東參加畢業旅行，阿明未經同意就帶其他同學進入房間，結果遭糾正，於是打算捉弄報復。

阿明趁同學進入浴室盥洗時解開門鎖，拿手機拍攝其全裸畫面，事後又將影片傳給另一名男同學後製，經轉傳給被害人後身心受創，憤而報警。

已成年的阿明挨告後，在警訊及法院審理時都坦承偷拍，但強調沒有使用強暴、脅迫或詐術等手段，只是同學間的惡作劇。不過法官審酌後認為，他明知對方未滿18歲，仍拍攝其猥褻影片，已嚴重危害少年的身心健康與人格發展，不能以「玩鬧」輕輕帶過。

但法官也考量，雙方是同班同學，阿明僅因旅行中的小事一時失慮，犯後也坦承犯行，且已與被害人達成調解賠償3萬8千元，展現悔悟之意。因此依《刑法》第59條減輕其刑，判處有期徒刑6個月。至於影片部分，因被告與被害人均表示已刪除，法院不予宣告沒收。另兩名同學因為未成年，涉案部分由少年法庭審理中。

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