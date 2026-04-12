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社會 社會焦點 保障人權

2少女毒趴喪命！渣男疊屍摩鐵「又找傳播妹開房」　免賠理由曝

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

▲洪男（中）開毒趴釀成2少女猝死，他棄屍逃走立馬再約妹吸毒續攤 。（圖／記者陳以昇攝） 

記者郭玗潔／台北報導

30歲洪姓男子在清晨5點多找了16、17歲2名少女到新店一家摩鐵開毒趴，並出資讓少女找2藥頭買藥，吸毒後2少女身亡，洪男在同日10點多才發覺，隨即用棉被包裹屍體，疊放拋棄在樓梯間後落跑，緊接在中午又找了傳播妹繼續到桃園某摩鐵開毒趴狂歡，遭警方當場逮捕。其中一名少女的父母和姊姊憤而對洪男和2藥頭提告，對洪男3人連帶求償共390萬餘元，全案經台北地院審理，法官認為洪男雖觸法且是可惡渣男行為，但在法律上無法因此判賠，認定少女死亡和3人犯行間的因果關係不足，判3人皆免賠。可上訴。

檢警調查，從事裝潢木工的洪男透過俗稱「魚訊」的應召群組，約2名年僅16歲與17歲的少女到摩鐵開毒趴，並出資讓少女聯絡一名未成年的藥頭後，再與黃姓男子及不詳藥頭陸續面交毒品咖啡包20包，2公克第三級毒品愷他命，接著洪男便和2名少女投宿在新北市新店區1家摩鐵。

根據洪男供述，2023年4月23日當天，3人一同在沙發施用毒品，約半小時後2少女就表示陸續搖了很多天，要休息一下，便一同上床睡覺，期間他多次想叫醒2人都叫不醒，後來發現2人沒有呼吸聲且嘴唇發紫，經對少女們輪流CPR、拿礦泉水澆臉都無反應，就將兩人以棉被分別包裹，原本想拖上汽車前往山區或海邊棄屍，但因為太重搬不動，就將2人拖到樓梯間疊放，自己趕快開車落跑。

家屬接獲女兒死訊相當悲痛，其中一名少女的家屬對洪男、黃男和未成年藥頭及其父母提告，連帶求償喪葬費、精神撫慰金共390萬餘元。

▼檢警追查毒品提供者黃男。（資料照／記者陳以昇攝）

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

法官審理，認為少女在清醒狀態下各自施用毒品，並無遭強迫，且雙方是第1次見面，對彼此的身體狀況、毒品耐受度都不知情，最後少女在混合施用毒品Mephedrone（喵喵）及麻醉藥Ketamine(愷他命)下導致死亡，其中喵喵明顯過量中毒，死亡進程快速且無聲無息，採信洪男發現異狀時，2少女已無生命跡象。

法官指出，洪男邀約、出資毒品趴的行為雖已觸犯刑法，然針對少女死亡而言，並非毒品趴都會發生同樣的損害結果，難據此認定兩者具有相當因果關係

法官指出，洪男棄屍、又另找其他女子到另家摩鐵繼續開毒趴，雖然確實是「可惡的渣男行為」，但無法證明少女在救護人員到場時，還處於可救治的狀態，因此在法律上，無法因洪男的渣男行為，就認定他應對少女的死亡負賠償責任，判他免賠

另外法官也認為，購買毒品者多為派對助興等，並非尋死，且通常僅會產生興奮、意識暫時不清等情形，不致有發生死亡結果的可能，因此販毒和少女死亡間，難認有因果關係，判另2名藥頭也免賠。全案還可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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