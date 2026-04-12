白沙屯媽祖今起駕！彰警預測去程走山線、回程海線「急行軍」

▲拱天宮白沙屯媽祖將於今(12日)子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國內兩大媽祖盛事即將接力登場！拱天宮白沙屯媽祖今（12）日子時正式登轎起駕，南下北港進香。緊接著，大甲鎮瀾宮媽祖也將在4月17日起駕，沿著山線路線行進。彰化警方分析，由於白沙屯媽祖去程時間充裕，可能走山線；回程因為要趕在4月20日回宮安座，將沿海線急行，鹿港警方鹿港警方已提前公告，將在台17線、台61線、彰鹿路等路段進行交通管制。

彰化警方表示，今年白沙屯媽祖南下進香的時間比較充裕，因此鑾轎極有可能「選路」走山線，也就是沿著台1線中山路南下。預計在4月13日、14日這兩天，媽祖將會縱貫整個彰化縣境，沿途經過彰化市、花壇、大村及員林等地，步伐相對從容，讓信眾有更多時間追隨參拜。

不過由於媽祖必須在4月20日準時回宮安座，回程時間相當緊迫，警方預測，媽祖將沿著台17線一路向北疾行，預計18日就會直接衝回彰化北端。這對想要全程跟隨的香燈腳來說，體力與耐力將是一大考驗。

▲大甲鎮瀾宮媽祖將於17日起駕。（圖／ETtoday資料照）

而緊接在後的，是大甲鎮瀾宮媽祖將於4月17日起駕，同樣沿著山線路線行進，兩大媽祖盛事接連登場，也讓彰化警方嚴陣以待，準備好疏導隨之而來的龐大人潮與車流。警方也提醒香燈腳，這幾天高溫炎熱，一定要備妥毛巾、帽子、開水，穿著輕便透氣，適時休息補充水分。