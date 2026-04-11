名下突多3帳戶＋166萬元　嘉義男2動作自保獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）被指控將自然人憑證及身分證、健保卡翻拍照片，提供給詐騙集團使用，導致6人受騙，共計損失166萬元。不過，嘉義地院法官認為，經查，阿輝在發現名下莫名多出3個銀行帳戶時，立刻就向警方報案，也有向内政部警政署反詐騙諮詢專線求助，加上詐團開戶填寫的認證資料與他無關，最終裁定他無罪。

▲阿輝想申辦借貸，卻誤入詐團陷阱。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝被指控在2024年4月間將自然人憑證交給詐團成員使用，還另外提供身分證、健保卡翻拍照片；接著，詐團成員利用阿輝的證件，向銀行申辦3個數位帳戶，再以假投資話術誘導6名受害者將錢匯入帳戶，共計得手166萬元。

後來受害者們發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上阿輝。然而，阿輝表示，他是為了借貸才會提供證件給放貸公司，沒想到遭詐團利用，如果他知道個資會被拿去做詐騙，絕對不會答應這樣做。

阿輝的辯護人也表示，阿輝從軍多年，成年之後幾乎都待在部隊裡，資訊相對封閉，確實比一般人更難掌握金融資訊的快速變化。

嘉義地院法官指出，經查，詐團申辦的數位帳戶曾傳送簡訊OTP驗證，但接收的門號持有人與阿輝無關，一般幫助詐欺、幫助洗錢的案件中，充當人頭帳戶的人都會在申辦帳戶時填入個人資料，包含電子郵件、住址、行動電話等等，以便進行認證完成開戶程序，阿輝的情況顯然不同。

法官表示，阿輝雖然有疏忽，事後沒有積極取回證件或掛失，但他在發現名下莫名多出3個銀行帳戶時，立刻就向警方報案，並未置之不理，也有向内政部警政署反詐騙諮詢專線求助。

法官認為，阿輝將重要證件交給他人使用的行為固然可議，但現有證據也無法證明他有幫助詐團的意圖，無法讓本院達到他確實有罪的心證，依據「罪證有疑，利於被告」的證據法則，最終裁定他無罪。全案仍可上訴。