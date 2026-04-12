藝品拍賣直播「暗樁抬價」撈1.48億　法官認「商業策略」判無罪

▲檢方依詐欺罪嫌起訴洪等9人，一、二審認定9人無罪。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦疑似網路詐欺案，綽號總裁、院長的洪姓男子，透過臉書直播進行藝品拍賣，檢方認為洪涉嫌以暗樁哄抬價格、出貨劣質品等手法，向買家販售雞血石、緬甸玉手鐲等多項加工藝品，但經鑑定後卻發現與商家宣稱的品質不符，2年半不法所得達1億4881萬餘元，依法起訴洪及幹部員工等9人。不過案經審理，一、二審都認定商家設立暗樁是一種「拍賣策略」，而非刻意詐欺，其他控訴也罪證不足，9人都獲判無罪。仍可上訴。

檢警調查，洪男自2016年11月起，利用先前其成立的藝品店，在臉書創立藝品拍賣場進行直播拍賣，分為台中場及高雄場，有緬甸玉手鐲、雞血石、捷克隕石等多項加工藝品。洪在拍賣時，以「保證天然」、「買到假貨賣1賠10」、「買到瑕疵品處理到好」等3大保證兜售，使網友誤信是真品，出貨時卻是使用品質低劣的藝品。

專案小組於2019年5月執行搜索，查扣相關賣場待拍賣的藝品，以檢方委任鑑定人的儀器進行抽樣鑑定，發現貨品與買家宣稱的品質不符。另有部分藝品由被害人自行送鑑定，也有相同情形。

此外，若觀眾喊價不符預期，會由洪等拍賣官自己、或由小幫手擔任暗樁，以其他臉書帳號參與競標，藉以哄抬價格，洪卻會在直播中宣稱「抓到暗樁賠1000萬元」等語。

經清查2016年至2019年間，洪的不實藝品共售得1億4881萬2723元，檢方認洪等9人涉犯三人以上利用網際網路共犯詐欺、組織犯罪條例等罪嫌，依法起訴。

審理時，洪等9人對拍賣方式不爭執，但堅稱自己沒有使用詐術，相關辯護人則主張，藝品買賣指的是經過加工的東西，售價跟加工的程度有一定的關聯，強調的「三大保證」是一種售後服務，不能因為少部分消費者在品質上有意見，就認為是詐欺集團等語，強調沒有保證是天然貨品。

法官審酌，根據鑑定人說明，其實藝品在市場上的商業名稱（即俗稱）與礦物名稱會有所區別，如雞血石成分中即有玉髓，紅棉球是玻璃成分物品，龍銀元也非含有銀的成分，若要據此認定品項名稱與鑑定結果不符是為詐術，並不恰當。

至於洪喊出的「三大保證」中，經查看直播內容，發現指的是某場拍賣特定標的，並非全部商品，檢察官並未具體指出該拍賣的內容，是用以證明起訴所指的何次犯罪事實，或與何次犯罪事實具關聯性，也無法得知相關商品是被哪個被害人購得，難以據此認定有詐欺事實。

暗樁部分，雖然容易讓人產生「惡意抬價」的負面印象，但從商業邏輯與拍賣機制運作來看，這類行為並不一定等同於惡意欺瞞，拍賣方為避免因投標人數或價格不足，導致商品以顯不相當的低價成交而造成營業損害，安排輔助喊價人進行出價，其本質是一種商家的風險控管機制，且若價格超出合理範疇，買方可以停止出價，亦不構成詐欺行為。

法官認為，本案檢察官提出的證據，沒有洪等9人有罪的積極證明，無法說服法院形成有罪心證，一、二審均判洪等9人無罪，全案仍可上訴。