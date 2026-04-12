小三激戰人夫10次懷孕墮胎　性愛照寄給正宮！她一看崩潰

▲小三將不雅照片寄給正宮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導



一名人妻指控丈夫與舊識女子發展婚外情，提告請求高額精神賠償。案件經台北地方法院一審判決第三者應賠償50萬元後，女子不服提起上訴，要求提高至180萬元。不過，高等法院審理後認為原判決金額適當，駁回上訴，全案確定。

婚後生活遭介入 妻提告求償180萬

判決指出，原告與丈夫於2022年結婚，婚後原本維持正常家庭生活。然而，丈夫與曾交往過的女子重新聯繫，並於2023年5月至7月間發展婚外情。原告主張，該女子明知對方已婚，仍多次發生親密關係，甚至涉及懷孕及墮胎，嚴重破壞婚姻關係與家庭生活，遂提起訴訟求償180萬元。

被告辯稱，僅承認少數逾越分際的互動，否認多數指控內容，並主張原告有重複請求之情形，且求償金額過高，請求法院酌減。

三個月約10次性行為 旅館拍攝影像成證據

法院審理時，原告丈夫證稱，在2023年5月至7月期間，雙方約每一至兩週見面一次，3個月內發生約10次性關係，地點包含車內、被告住處及汽車旅館，並曾在旅館內拍攝相關影像。另查，雙方曾相約於餐廳用餐，相關晚餐內容與店面畫面，與後續親密影像出現在同一組照片中，顯示行程與行為具連貫性。

不雅照片寄給正宮 內容含用餐與親密畫面

法院指出，被告曾將與男子之相關照片寄送給原告，內容包含中式小吃、餐廳用餐畫面，以及裸露身體、性器接合畫面交錯組合；另亦有漢堡餐點以及兩人性行為畫面並列的情形。此外，雙方對話內容涉及約會安排、親密互動細節，甚至包含拍攝影像、驗孕及墮胎等討論，顯示關係明顯超越一般社交往來。

法院認50萬元合理 二審駁回上訴

一審判決被告應賠償50萬元精神慰撫金。原告不服提起上訴，主張賠償應提高至180萬元。不過，二審法院綜合考量雙方身分、經濟狀況、侵害行為次數與期間、對婚姻造成影響程度，以及被告已當庭道歉、丈夫回歸家庭等因素，認為50萬元已屬適當，駁回上訴請求。

法院：明知對方已婚仍交往 構成侵權

法院強調，婚姻關係建立於忠誠義務，第三者若明知對方已婚仍發展不正當關係，並對配偶造成重大精神損害，即構成侵害配偶權，應負損害賠償責任。