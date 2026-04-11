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半夜毒駕載友吃湯包！嘉義男甩尾倒車落跑　7警車圍捕乖乖被逮

▲▼嘉義林姓男子毒駕載友人吃宵夜，被警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義林姓男子毒駕載友人吃宵夜，被警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名林姓男子於11日凌晨施用喪屍煙彈後，毒駕載高姓友人外出吃小籠湯包，在店門前被警方攔檢，立即心虛倒車甩尾逃逸，還衝撞路邊招牌，約100公尺就被警方圍捕，還被搜出長、短槍、67發子彈和1顆霰彈等違禁品，依涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例送辦，全案正擴大偵辦中。

一名網友於11日凌晨時，目擊街上至少7輛警車正在追捕嫌犯，他將影片拍下並上網問「捕捉哪一位通緝犯～大出動警車7輛以上～」，引發網友熱議。

對此，警方表示，第一分局長榮派出所員警於當天凌晨3時10分許，在嘉義市西區興業西路一帶攔查一輛自小客車時，發現車內駕駛林姓男子及乘客高姓男子行跡可疑，遂通報支援警力到場。沒想到林姓嫌犯見警方增援，隨即倒車甩尾加速逃逸，過程中撞毀路旁店家招牌後棄車逃逸。

▲▼嘉義林姓男子毒駕載友人吃宵夜，被警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方立即展開圍捕行動，在多個單位支援下，於3時15分許分別在嘉義市西區仁愛路與志昇街口及興業西路附近巷弄內，成功將兩名嫌犯查緝到案。經警方現場附帶搜索，查獲長槍1把、短槍2把、子彈67發、霰彈1顆，以及第二級毒品依託咪脂及相關器具等證物。相關槍彈已送鑑驗其殺傷力，毒品部分也待檢驗確認。

據了解，49歲林男深夜載著31歲高姓友人外出吃宵夜，行駛在垂楊路與仁愛路口，因行駛速度忽快忽慢，形跡可疑，經警方察覺不對，尾隨至一家小籠湯包店前攔查，林男火速落跑並自撞路邊招牌，跑不到100公尺就背景房圍捕歸案。

▲▼嘉義林姓男子毒駕載友人吃宵夜，被警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

林嫌經毒品唾液快篩呈陽性反應，並坦承於稍早(11)日0時許，才剛在嘉義縣水上鄉路邊施用第二級毒品依托咪酯。警方指出，除依法將嫌犯帶返偵訊外，亦將針對扣案手機進行數位鑑識，以向上溯源追查毒品及槍械來源。

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