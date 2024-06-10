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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬克宏解散國會！台灣也躁動　閣揆不信任、立委重選規定一次看

▲立法院三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，國民黨立委高舉火鶴花。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院三讀國會改革法案。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日宣布解散國會下議院「國民議會」（National Assembly），提前舉行大選；無獨有偶，在台灣的政壇，三黨不過半的新國會，因藍白陣營力推的國會改革法案掀起朝野爭端，除了引發10萬人參與的青鳥行動外，行政院也針對法案窒礙難行部分提出覆議，由於民進黨國會席次不過半，覆議案過關機率低，民進黨遂反過來嗆聲藍營，要他們有種就對閣揆提不信任案，然後解散國會重新改選。

2024年歐盟議會選舉落幕，馬克宏領導的中間派「復興黨」（Renaissance）的得票率僅有15.2％，而極右翼對手「國民聯盟」（RN）得票率約32%。對此，馬克宏9日無預警宣布解散國會、提前大選。

在地球另一端的台灣，立法院也呈現三黨不過半的局面，國民黨、民眾黨力推三讀通過《立法院職權行使法》修正案，被民進黨認為是擴權法案，三黨在國會發生激烈的肢體衝突，甚至引起10萬人參與的青鳥行動，多次躍上國際媒體版面。

由於該法被行政院認為窒礙難行，準備在總統核可後移請立法院覆議，而國民黨、民眾黨則認為，倘若覆議案沒有通過，行政院長卓榮泰就該負起政治責任下台。不過，現行《憲法》增修條文規定，行政院長是沒有請辭選項的。

但是，民進黨立法院黨團總召柯建銘近日受訪時多次拋出「解散國會」，重新選舉的大膽呼籲。柯建銘表示，根據《中華民國憲法增修條文》，立法院得對閣揆提不信任案，通過後行政院必須辭職，然後總統解散國會重新改選。

▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

回過頭來檢視中華民國《憲法》規定，原本《憲法》規定，行政院對立法院的法律案、預算案，當認為有窒礙難行之處時，可以移請立法院覆議，如果立法院維持原本決議，那麼行政院長應該接受決議或請辭。

一直到1997年修憲，現行的《憲法》增修條文規定，行政院可移請立法院覆議，但若立法院維持原決議，行政院長應即接受該決議；換言之，倘若這次行政院移請立法院進行的覆議案即便維持原本決議，卓榮泰只需接受決議，並沒有請辭的選項。

當然由藍白把持多數的立法院，也可以對行政院長提出不信任案，只要不信任案通過，卓榮泰就必須請辭；只是在此同時，卓榮泰可以呈請總統賴清德解散立法院，屆時立委將全面重新改選。

綠營黨政人士分析，這次藍白聯手的國會改革法案，被社會認為屬不當擴權法案，10萬人走上街頭的青鳥行動，是一種社會不安的具體體現；同時，外商公司也對本次法案感到焦慮，從民意或民調上來看，大家當然支持國會改革，這是普世價值，但如果細看會發現，有高達48%既支持行政院提出覆議，也支持民進黨聲請釋憲，顯見近半民眾並非對藍白版本照單全收。

因此，該人士認為，藍白陣營對於是否要對行政院長卓榮泰提出不信任案，勢必會三思，主動權也握在藍白陣營手上；反觀綠營，雖然只能被動進行反制，但會做好全面改選的準備，也有信心，只是屆時要考量的很多，其中包括民進黨屬執政黨，國會如果全面改選，社會勢必再次陷入選舉的撕裂與對立，恐不是人民所樂見的。

▼青鳥行動吸引破10萬人齊聚。（資料照／經濟民主連合提供）

▲▼立法院人潮喊破7萬人齊聚。（圖／經濟民主連合提供）

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