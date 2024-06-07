27歲士兵泳渡基隆河慘亡！堂兄弟岸邊焦等3天　希望破滅悲認屍　

▲士兵泳渡基隆河亡，堂兄弟在場悲痛認屍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

一名在空軍司令部服役的27歲江姓士兵，4日晚間11時許跟表弟說「你敢不敢泳渡基隆河」，隨後跳入水失蹤，搜救人員獲報後到場尋人，江男的堂兄弟於事發後，也趕到現場等待進一步消息，今（7）日於大直橋下游600公尺處發現遺體，遺體移至岸邊後，已等待3天的江男堂兄弟立即上前認屍後，從外觀以及穿著認定應為江男，頓時悲痛萬分。

4日晚間11時許，江男與在桃園海軍陸戰隊服役的25歲田姓表弟，在大佳河濱公園的河堤邊喝酒聊天，期間喝了幾罐啤酒，江男突然跟表弟說「你敢不敢泳渡基隆河」，當時表弟正滑手機不以為意，後來一抬頭就看到江男在河中間，於是立即報警，轉頭再確認江男位置時人已消失不見。

搜救人員獲報後前往搜救，5日時鎖定大直橋上下游各約200公尺範圍進行搜救未果，江男的堂兄弟於事發後，也一直在現場等待消息，6日時仍未尋獲江男的蹤跡。

搜救人員擴大搜救範圍，今日上午9時5分於大直橋下游600公尺處發現遺體，江男的堂兄弟也在岸邊等待遺體打撈上岸，待移至岸邊後立即上前認屍，初步從外觀特徵以及穿著，初判應該是江男，後續仍待檢警相驗釐清死亡原因。