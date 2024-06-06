生日變忌日！23歲女慶生「遭2惡霸犬咬死」　1狗當場被警擊斃

▲妮可遭到2頭惡霸犬攻擊，當場死亡 。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

愛爾蘭一名女子在生日當天遭到大型惡霸犬攻擊，傷勢嚴重斃命，生日瞬間變忌日，讓親友痛心不已，而其中一頭惡霸犬當場被警察射殺死亡。愛爾蘭雖然並未禁止飼養任何犬種，但自2022年發生男童遭惡霸犬攻擊事件後，就有一派人士呼籲政府應禁止惡霸犬。

根據《愛爾蘭日報》報導，23歲的妮可（Nicole Morey）3日晚上在利默里克郡巴利尼提的一處住宅外慶祝生日時，遭到2頭大型惡霸犬襲擊。警方指出，當時現場共有4頭惡霸犬，其中一頭則被趕來救援的警方當場擊斃。

救護人員獲報後隨即趕往現場，然而遺憾的是，妮可因傷勢過重當場死亡。警察發言人表示，「警方2024年6月4日晚上11時40分接到通報，並趕到利默里克郡巴利尼提的一處住宅，發現一名23歲女子因遭狗隻襲擊而致命受傷。醫護人員當場宣告她死亡。」

警方指出，妮可的遺體已被移送至利默里克的中西部地區醫院，將進行屍檢。而涉案的惡霸犬已被擊斃，其他幾頭狗也被扣押，目前調查正在進行中。妮可的家人和朋友們在悼念她時提到，發生意外的當天，正是妮可的生日。

愛爾蘭目前並未對任何犬種發出禁止飼養令，不過有規定部分品種在公共場合需強制佩戴口罩。事實上，由於2022年威克斯福德曾發生一起9歲男孩遭大型惡霸犬襲擊的事件，因此當地民眾也紛紛呼籲當局禁止惡霸犬。