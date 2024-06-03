農糧署與超商行銷花蓮災區大西瓜　達人教戰「選瓜3訣竅」　

▲7-ELEVEN 開賣花蓮大西瓜截切水果盒。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值花蓮大西瓜盛產期，為幫助花蓮災區農民行銷農特產，農業部今宣布與7-ELEVEN 合作推出「花蓮大西瓜截切鑽石杯」，有210公克重個人化隨身杯，以及限定門市販售的420公克重家庭號，方便消費者選購。另為行銷國產芭樂，也推出「古早味醃芭樂」新品，果汁限定門市更可喝到現打的芭樂汁，

農糧署與7-ELEVEN今舉行「花蓮大西瓜 X 國產芭樂－沙脆甜美迎夏日」記者會，宣布即日起推出「花蓮大西瓜截切鑽石杯」及「古早味醃芭樂」等新品，6月24日起果汁吧限定門市推出現打芭樂汁。

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農糧署代理署長蘇茂祥表示，每年5月到6月是花蓮大西瓜盛產期，從南往北陸續由玉里鎮、瑞穗鄉、鳳林鎮及壽豐鄉等產地採收上市，並以「沙、脆」口感及鮮甜多汁而聞名，清涼又消暑。這次與超商通路推出的西瓜截切水果盒就是選用花蓮大西瓜，可帶動至少上千顆的花蓮大西瓜銷量。





▲7-ELEVEN開賣古早味醃芭樂。（圖／記者楊惠琪攝）

農業部花蓮區農改場副研究員王啟正在記者會上教戰大西瓜選購3訣竅，可以從觀察外觀、果肉與輕拍著手。首先，選購西瓜時，西瓜的蒂頭要新鮮略有捲曲，果臍窄小緊縮，果形均勻觸感平滑，果皮顏色淺綠色、外觀沒有傷疤、紋路完整；若購買剖半西瓜，王啟正則建議，果肉以深紅色具有沙質感、西瓜中間的果皮厚不超過1.5公分者為佳。

王啟正說，購買時還可以輕拍西瓜，聽聲音是否沉穩結實，但最好的方法還是認明印章，西瓜在田間時，會有選瓜師傅檢視品質，品質好的就會蓋章。

鳳山熱帶園藝試驗分所副研究員謝鴻業則提供選購芭樂4步驟，首先芭樂拿在手上要有沉甸感，果臍要呈現內縮、表皮略有凹凸，另可依個人喜好軟脆口感選擇果皮顏色，淺綠色果皮的口感較脆，黃色果皮的口感偏軟。