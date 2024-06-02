藍委喊調查電信偵查疑雲　王義川直播批：你是咧著猴喔？

▲民進黨政策會執行長王義川。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨政策會執行長王義川稱可用手機訊號分析「青鳥行動」群眾輪廓，引發藍營質疑電信偵查，立法院交通委員會多位國民黨立委為釐清真相，擬於《立法院職權行使法》修正案生效後，行使國會調查權。不過，王義川今（2日）批評，說國會改革法案通過（正式生效）後要調查自己，「你是咧著猴喔？（台語，罵人如猴子般不正經）」

王義川日前公開表示，可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，了解參與者與民眾黨發起的集會有沒有重複，遭藍營質疑監控人民，有電信偵查疑慮。

國民黨交通委員會召委陳雪生已排定議程，本周一將邀請數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、個人資料保護委員會籌備處及中華電信股份有限公司，就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告。

對此，王義川今天上午在行腳直播節目「憨川去兜位」與前立委莊競程同框，他在閒聊過程中，點名國民黨立委黃健豪說，國會改革法案通過後，第一個要調查自己，「你是咧著猴喔？」他說，「我是人民，你是立委，我藐視你剛剛好而已！」

王義川說，亂七八糟，立委可以叫人民去問話嗎？立委只能叫官員來問話，不能叫人民去問話，因為立委是人民的公僕，公僕就是僕人，人民叫立委做什麼，立委就要做什麼、立正站好。他說，黃健豪唸書沒讀通，腦袋空空，「有事嗎？」