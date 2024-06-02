體育生偷拍多女　家長控北部知名高中淪「校園版N號房」

▲A同學母親出面指控，北部一所知名高中發生「校園版N號房」事件，導致女兒受害。



圖文／鏡週刊

本刊接獲家長投訴，指北部一所知名高中發生「校園版N號房」事件！投訴人指控，該校一名籃球校隊學生，從高一就開始持手機進入廁所，偷拍女性如廁，犯行長達3年，受害者恐達數十人。直到有同學發現受害者的影片在LINE群組中轉傳，通報校方才東窗事發，非常離譜！

手拿少年法院宣示筆錄與性平會調查報告，受害者A同學的母親氣憤表示：「這所學校每年領取主管機關的補助經費超過上億元，竟連廁所外的監視器都沒裝設，甚至連廁間的門板也有縫隙，等於縱容這個少年從15歲就開始偷拍，一路拍到17歲，連老師都沒有發現，受害者恐怕還有更多人！」

A同學母親指出，去年11月，該校有老師接獲學生報告，指體育班一名男學生偷拍多名女學生，還將影片外流。校方完成校安通報後，聘請專家調查，並訪談其中2名被害人與被指控的男學生，2名被害人均指出，在校慶前一週，她們分別接到同學告知，2人被偷拍的影片在網路上流傳，令人崩潰，通知家長後，就跟老師檢舉，並提供當中的3部影片。

根據性平會報告，加害者的籃球隊隊友向被害者們表示，高一、高二外出比賽時，他們曾看到加害者的手機中，有許多女性的偷拍照片、影片，但當時沒有說出來，直到高三才被人揭露。但加害者知道後，竟反嗆受害者：「妳們又沒有證據，反正做了就做了！」後來他不堪壓力，才向被害人坦承自己確實有偷拍，照片跟影片都已經刪除了。

A同學母親說，班導師告訴她，這名加害者經常在上課時間，以肚子痛為由離開教室，沒想到竟是躲在廁所偷拍，班導、校方是否縱容他犯案？她認為，加害者犯案長達3年，身邊很可能有人幫忙把風，甚至連知情的同學都選擇沉默，就是這樣的共犯結構，才會造成校園版N號房的誕生。

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