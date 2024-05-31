人夫想色色斗內「和女優聊天」　驚覺是23歲女兒崩潰

▲父親付費購買成人內容，驚覺女主角是23歲女兒。父女倆接受諮商，事後同意治療師把這段故事講出來。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

挪威心理治療師哈爾多爾森（Tone Haldorsen）分享遇到的個案，一名父親在成人平台OnlyFans花錢購買成人內容，對一名始終不露臉的女子感興趣，沒想到錢花下去看到關於她的資料之後，這才驚覺對方就是23歲親生女兒。

每日郵報報導，在這一切真相被揭穿之前，這名父親一直欣賞這位女子的身體，對方總是不露臉，他則是購買她的成人內容，也和這名女子隔著螢幕聊天。他從朋友們手中無意間拿到女子的資料，得知對方是當地女孩，因為太過好奇想知道對方是否就是他生活中認識的人，便開始調查。

沒想到一查發現，原來這名女子就是他的23歲親生女兒，這讓他感到非常震驚，因為他完全不知道女兒在做OnlyFans，且一想到過去這段時間在性方面的互動對象就是女兒時，內心相當不舒服，開始浮現輕生念頭，找上心理治療師求助。

男子在接受治療期間，女兒完全不知道爸爸已經發現她在做OnlyFans，時隔一段時間之後他才有勇氣面對女兒。由於他在平台上的個資為匿名，所以女兒只知道他是一名付費觀看她成人內容的狂熱者，治療師哈爾多爾森透露，當女兒發現這一切的時候覺得很噁心。

哈爾多爾森表示，在父親、女兒兩人都接受一段時間的諮商後，兩人關係才漸漸變好，目前這名女兒仍在使用OnlyFans平台，且她的母親並不知道這一切。