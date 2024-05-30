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京城銀行添磚加瓦　齊力打造《內海城電波》

▲《內海城電波》是「台南400」系列活動之一，由台南人劇團與影響．新劇場共同創作，打造平行時空中的台南，講一段浪漫綺譚，即將於6月1日、2日在台南文化中心演藝廳上演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲《內海城電波》是「台南400」系列活動之一，由台南人劇團與影響．新劇場共同創作，打造平行時空中的台南，講一段浪漫綺譚，即將於6月1日、2日在台南文化中心演藝廳上演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《內海城電波》是「台南400」系列活動之一，由台南人劇團與影響．新劇場共同創作，打造平行時空中的台南，講一段浪漫綺譚，即將於6月1日、2日在台南文化中心演藝廳上演，目前正緊鑼密鼓進行最後調整，5月30日舉辦的演出前記者會讓人搶先一窺堂奧。

▲《內海城電波》是「台南400」系列活動之一，由台南人劇團與影響．新劇場共同創作，打造平行時空中的台南，講一段浪漫綺譚，即將於6月1日、2日在台南文化中心演藝廳上演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《內海城電波》描寫卡鮑與夏隆這對戀人因不受族人祝福，準備私奔離開時，意外捲進時空亂流，落入內海城，在城內碰上運河奇案、林投姐等等特殊人事，這段平行宇宙之旅究竟將通向哪裡？百聞不如一見，熱鬧歌聲響起，舞台上方垂下懸吊布景，全體演員著裝上陣、邊唱邊跳，開始一小段的示範演出，呈現卡鮑、夏隆初入內海城的熱鬧景象。台語夾雜日語、英語，多樣元素服裝混搭，有穿和服、洋裝的，整體畫面卻十分和諧不突兀，在隱隱可見林百貨、寶美樓剪影的背景襯托下，短短幾分鐘內，便說遍了台南的亮點。

▲《內海城電波》是「台南400」系列活動之一，由台南人劇團與影響．新劇場共同創作，打造平行時空中的台南，講一段浪漫綺譚，即將於6月1日、2日在台南文化中心演藝廳上演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

分別擔任《內海城電波》製作人以及編導的台南人劇團團長李維睦和影響．新劇場團長呂毅新，在致詞中皆表示，說起台南，大家往往想起鄭氏家族等厚重歷史或模糊的飲食印象，《內海城電波》嘗試翻轉，以歌舞唱跳一段戀愛故事，把台南數百年來的歷史濃縮成在一座架空城市裡不同角落發生的事件，帶領觀眾從全新的視角看台南的古往今來。

▲《內海城電波》是「台南400」系列活動之一，由台南人劇團與影響．新劇場共同創作，打造平行時空中的台南，講一段浪漫綺譚，即將於6月1日、2日在台南文化中心演藝廳上演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府文化局專門委員方敏華表示，《內海城電波》可說完全產自在地。不僅採用在地育成的劇場人才、選擇台語發音，以實入虛，邀請眾人共同來「想像」台南。歡迎闔家觀賞，年輕朋友還可以享受青年席位優惠。

在地企業也不吝出力，全國知名的京城銀行，一向關心本土事務、深耕台南，且長期致力於支持台南的藝文活動。此次同樣慷慨解囊贊助演出，再次展現了企業對本地文化的重視與支持。

▲《內海城電波》是「台南400」系列活動之一，由台南人劇團與影響．新劇場共同創作，打造平行時空中的台南，講一段浪漫綺譚，即將於6月1日、2日在台南文化中心演藝廳上演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

京城銀行自十餘年前開始，便積極投入各項台南藝文活動，包括台南藝術節、南瀛國際民俗藝術節、台南國際音樂節、台南管樂音樂季及今年初甫結束的台灣燈會等。這些活動豐富了台南市民的文化生活，也實現了企業社會責任，與台南市民共同成長。除了藝文活動的贊助，京城銀行也在台南經濟遇到挑戰時挺身而出。京城銀行對台南文化藝術與社會各面向的關注與挹注，都展示出企業深厚的社會責任感和對在地的承諾，並在其推波助瀾下，正體現眾志成城的意義，反映了作品的核心價值。《內海城電波》購票資訊可至「OPENTIX」購票平台或洽台南人劇團查詢。

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