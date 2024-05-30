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社會 社會焦點 保障人權

清寒高中生救人畫面曝！脫上衣衝火場扛出老翁　同學捐款助畢旅

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市興華中學角力隊選手林雅各，28日凌晨奮勇6度衝入火場救出7旬老翁，林冒險救人的畫面今（30日）天曝光，過程中林一度上半身赤膊，最後運用優異的體能將老翁扛離火場。班導師詹喬惠說，林雅各因家境清寒，原本無法參加6月中旬的畢業旅行，同學得知他英勇事蹟，已集資要協助林跟同學一起旅行，留念美好的回憶。

▲▼高中生林雅各英勇救人畫面曝光。（圖／記者楊永盛攝）

▲興華高中生林雅各6度衝入火場英勇救人畫面曝光。（圖／賴家鹹酥雞提供）

根據火場鄰居的監視器畫面，身穿黑色T恤、牛仔褲的林雅各，多次往返火場，而協助報警的超商店員、林的友人黃敬龍也在店門口關心，畫面中看到第3趟後，可能因火場溫度較高，林雅各出來不斷咳嗽後乾脆脫掉T恤，上半身打赤膊，無畏濃煙和高溫，深吸一口氣後，一直衝入火場，直到第6次才一鼓作氣，將70歲賴姓老翁扛在肩膀上逃出火場，過程中鄰居也遞上毛巾給他們擦臉。

▲▼高中生林雅各英勇救人畫面曝光。（圖／賴家鹹酥雞提供）

▲興華高中生林雅各6度衝入火場英勇救人畫面曝光，林蹲著不停咳嗽。（圖／賴家鹹酥雞提供）

興華中學校長胡文生說，林雅各是原住民，家境清寒、是低收入戶，他不顧自身危險，英勇救出老翁的事蹟，讓師生都非常感動，縣長鍾東錦承諾林雅各住院的醫藥費等相關費用，縣府會全額支付；另外，超商黃姓店員也是林雅各的朋友，在第一時間也充分發揮救人精神。

▲▼高中生林雅各英勇救人畫面曝光。（圖／興華中學提供）

▲高中生林雅各英勇救人畫面曝光，班導師詹喬惠說同學正集資協助林參加畢業旅行。（圖∕興華中學提供）

林雅各班導師詹喬惠說，同學聽到雅各衝入火場英勇救人事情，大家都覺得敬佩，但事後想到他6度衝入火場的驚險過程，莫不為他捏一把冷汗，呼籲同學要進入火場救人時，務必要量力而為，今天赴醫院探視，雅各和老翁恢復狀況良好。

詹喬惠表示，6月12日將舉行班級畢業旅行，林雅各因家庭經濟狀況不佳，先前並未報名同行，同學被他英勇救人事蹟感動，已自發性捐款集資，要協助雅各一起成行參加畢業旅行，展現同學愛。

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