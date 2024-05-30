　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想在配偶欄寫你名字！他同婚20多年打贏司法：這是愛的證明

▲黃振育希望二十多年的同婚能被正式記錄，因為這是愛的證明。（黃振育提供）

圖文／鏡週刊

我那個年代，很多人認為同性戀是病。我一直躲在櫃子裡，34歲才在同志酒吧認識Voyu。他一進門，我就注意到五官輪廓很深的他，他也看到我。我留下BB Call，感覺兩人的頻率剎時接通，每天都花好幾個小時講電話。1年後，我們邀了幾個朋友作見證，在露天森林餐廳吃飯、交換戒指，在書局買的結婚證書寫上彼此的名字。

他是鄒族人，住在阿里山，我經常下班就從台中開車上山找他，來回要6個小時。媽媽不能接受，如果知道我去找Voyu，她會奪命連環Call，或很生氣坐在客廳等到天亮。我家是大家族，爸爸有3個老婆，我媽是老三，她只有我這個兒子。家庭帶給媽媽很多創傷，我不想再讓她傷心，不敢公開違逆她。之前到中國出差，每個週末都瞞著媽媽跑回來找Voyu，後來我們一起租房子同居，他說：「我第一次有家的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2011年，他開始手抖、使不上力，診斷出帕金森氏症和多重系統退化，我每天帶著他復健、針灸，趕緊補拍結婚照。5年後，他開始臥床，到後來常會抽筋、咬牙到出血，講話很吃力，一句話我要問十幾分鐘，慢慢猜他是什麼意思，有時候用注音字板去比，一個字一個字去湊。他最常講的是：「找個人好好陪你，不要每天在這裡。」

1999年10月9日，黃振育（左）與伴侶Voyu（右）舉辦儀式婚。（黃振育提供）

▲1999年10月9日，黃振育（左）與伴侶Voyu（右）舉辦儀式婚。（黃振育提供）

為了處理醫療瑣事，我得到他兄姊的同意，向法院申請成為他的監護人。我不知道當時如果向法官說我是他的伴侶會怎樣，只好騙說我是他的表哥。我獲得監護權後，開始在臉書上寫我們的故事，算是出櫃吧，我會唸大家祝福的留言給他聽，他總是嫌我三八似地瞪我一眼，但又有種甜蜜。

2017年大法官釋憲，我們一直在等同婚立法，但沒等到，2018年他過世。我希望這二十多年的婚姻關係被正式記錄，律師建議以配偶身分去申請勞保喪葬津貼，果然被拒絕，開始打訴願和行政訴訟。但不管提出多少照片、證據，一審法官說我們沒有註記同性伴侶，無法證明他的意願，儀式婚也不被承認，還質疑我為何向法院自稱表哥？一審、二審接連敗訴，又打釋憲，審查同婚專法不保障過往的同婚，是否違憲？最後大法官裁定不受理。還好，有六個大法官有不同意見，認為應該要受理，他們看到我要的不是錢，而是愛的證明。我很想把判決拿到墳前給他看，證明我們是真正的配偶。


【點擊看完整全文】


更多鏡週刊報導
【心內話】別叫我認命
【心內話】就怕再變胖
【心內話】當媽之後才當女兒

ET快訊
快訊／台84驚悚火燒車！　傷亡不明
快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上
日「清純櫻花妹」詐騙800萬日圓！　真實相貌大崩壞
陳沂SWAG處女秀！伺服器大當機　收益曝光
台積電調整配息！原因曝光　網喊：不發我也買
開幕不到120天！　逢甲「超派炸雞」黯然熄燈
英勇高中生救人畫面曝！　脫上衣衝火場扛出老翁
低收單親爸阿里山墜谷亡！　身後留2求學中女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6月後赴陸團有條件鬆綁「1000團可正常出發」　蕭博仁曝關鍵時間點

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

每天多30萬顆！雞蛋產量續創新高　專家示警：別買低價即期蛋

脫單必看！星宇航空招募單身男女　7月赴富國島「戀愛實境秀」

想在配偶欄寫你名字！他同婚20多年打贏司法：這是愛的證明

貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

夏季電價「家庭電費單月破千」！6月新制懶人包　花蓮住宿補助開跑

熱帶性低氣壓決定「周末雨勢大小」　專家曬1圖曝對台影響

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

6月後赴陸團有條件鬆綁「1000團可正常出發」　蕭博仁曝關鍵時間點

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

每天多30萬顆！雞蛋產量續創新高　專家示警：別買低價即期蛋

脫單必看！星宇航空招募單身男女　7月赴富國島「戀愛實境秀」

想在配偶欄寫你名字！他同婚20多年打贏司法：這是愛的證明

貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

夏季電價「家庭電費單月破千」！6月新制懶人包　花蓮住宿補助開跑

熱帶性低氣壓決定「周末雨勢大小」　專家曬1圖曝對台影響

6月後赴陸團有條件鬆綁「1000團可正常出發」　蕭博仁曝關鍵時間點

塞了整顆統一大布丁！　春上布丁蛋糕「真の布丁蛋糕」開賣了

楊洋「藏明星身分」線上打電玩　迪麗熱巴曝他真實私下貌

快訊／台84學甲段驚悚火燒車！貨車猛撞施工車隊　傷亡不明

南投巧克力咖啡節端午登場　高曼容、馬來貘與爽爽貓攜手代言

晴空匯一片焦黑「房價會狂跌」？網點8難題：至少掉1000萬

台中市議會總質詢突斷電「議員超傻眼」　台電曝原因

小鳳飛飛復出「深V直逼肚臍」！　辣穿高衩短褲「洩腿根」

「四大策略」拓展台灣觀光亮點！　觀光署：2028年達成兆元產業目標

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

生活熱門新聞

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

天赦日來了！3生肖財運旺

公公玩當沖賠千萬　媳婦怨被拖下水

一進北捷車廂「每個人超困惑」　全場炸鍋：矮子的惡夢

快訊／07：54規模5.1地震　最大震度4級

吃巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出大蟑螂

快訊／國家警報響！　07：54地牛翻身

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面