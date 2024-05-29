Apple全球開發者大會11日凌晨登場　AI應用成關注焦點

記者蘇晟彥／綜合報導

Apple全球開發者大會（WWDC24）將於 6 月 11 日 凌晨 1 點 至15日（台灣時間）舉辦，將包括 Keynote 發表會及 Platforms State of the Union 演講，將讓全球 Apple 開發者社群齊聚一堂，開發者得以深入瞭解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 和 watchOS 即將推出的最新技術、工具和框架。這一週期間，開發者將能夠透過 100 多場技術講座、深度諮詢和即時論壇，聽聽 Apple 工程師、設計師和其他專家怎麼說，瞭解可以如何在 Apple 全系列產品中打造更創新、平台差異化的 app 和遊戲。

▼WWDC24將於台灣時間 6 月 11 日登場。（圖／翻攝自Apple官網）

Apple 29日揭曉其年度全球開發者大會 (WWDC) 的活動內容，包括 keynote 發表會與 Platforms State of the Union 演講，並進一步分享開發者將於一整週活動中學習和體驗到的內容。這場免付費的線上會議讓全球 Apple 開發者社群齊聚一堂，開發者得以深入瞭解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 和 watchOS 即將推出的最新技術、工具和框架。這一週期間，開發者將能夠透過 100 多場技術講座、深度諮詢和即時論壇，聽聽 Apple 工程師、設計師和其他專家怎麼說，瞭解可以如何在 Apple 全系列產品中打造更創新、平台差異化的 app 和遊戲。

Apple Keynote 發表會（台灣時間 6 月 11 日凌晨 1 點）

WWDC24 開幕，首度揭曉今年稍晚會在 Apple 平台上推出的各項開創性更新項目。Keynote 發表會演講將透過 apple.com/tw、Apple Developer app、Apple TV app 及 Apple YouTube 頻道等平台直播，並將於串流直播結束後以隨選播放方式提供。

Platforms State of the Union （台灣時間 6 月 11 日凌晨 4 點）

在 Keynote 發表會之後，Platforms State of the Union 將深入探討 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 和 watchOS 的最新發展，以及將進一步幫助 Apple 開發者的新工具。Platforms State of the Union 將透過 Apple Developer app 與 Apple Developer 網站串流直播。直播結束後，Apple Developer app、網站、YouTube 頻道將提供隨選播放選項。

此外，在WWDC24的時間內，還包括「專家諮詢時間」、「講座影片與指南」、「Swift 學生挑戰賽」等活動，而外界也針對這場活動抱持高度期待，針對AI相關的App開發、生成等議題都等待大會上解答。