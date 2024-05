Apple全球開發者大會11日凌晨登場　AI應用成關注焦點

記者蘇晟彥/綜合報導

Apple全球開發者大會(WWDC24)將於 6 月 11 日 凌晨 1 點 至15日(台灣時間)舉辦,將包括 Keynote 發表會及 Platforms State of the Union 演講,將讓全球 Apple 開發者社群齊聚一堂,開發者得以深入瞭解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 和 watchOS 即將推出的最新技術、工具和框架。這一週期間,開發者將能夠透過 100 多場技術講座、深度諮詢和即時論壇,聽聽 Apple 工程師、設計師和其他專家怎麼說,瞭解可以如何在 Apple 全系列產品中打造更創新、平台差異化的 app 和遊戲。

▼WWDC24將於台灣時間 6 月 11 日登場。(圖/翻攝自Apple官網)

Apple 29日揭曉其年度全球開發者大會 (WWDC) 的活動內容,包括 keynote 發表會與 Platforms State of the Union 演講,並進一步分享開發者將於一整週活動中學習和體驗到的內容。這場免付費的線上會議讓全球 Apple 開發者社群齊聚一堂,開發者得以深入瞭解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 和 watchOS 即將推出的最新技術、工具和框架。這一週期間,開發者將能夠透過 100 多場技術講座、深度諮詢和即時論壇,聽聽 Apple 工程師、設計師和其他專家怎麼說,瞭解可以如何在 Apple 全系列產品中打造更創新、平台差異化的 app 和遊戲。

Apple Keynote 發表會(台灣時間 6 月 11 日凌晨 1 點)

WWDC24 開幕,首度揭曉今年稍晚會在 Apple 平台上推出的各項開創性更新項目。Keynote 發表會演講將透過 apple.com/tw、Apple Developer app、Apple TV app 及 Apple YouTube 頻道等平台直播,並將於串流直播結束後以隨選播放方式提供。

Platforms State of the Union (台灣時間 6 月 11 日凌晨 4 點)

在 Keynote 發表會之後,Platforms State of the Union 將深入探討 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 和 watchOS 的最新發展,以及將進一步幫助 Apple 開發者的新工具。Platforms State of the Union 將透過 Apple Developer app 與 Apple Developer 網站串流直播。直播結束後,Apple Developer app、網站、YouTube 頻道將提供隨選播放選項。

此外,在WWDC24的時間內,還包括「專家諮詢時間」、「講座影片與指南」、「Swift 學生挑戰賽」等活動,而外界也針對這場活動抱持高度期待,針對AI相關的App開發、生成等議題都等待大會上解答。