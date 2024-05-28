高雄大雨狂炸！雷擊害336戶瞬間停電　市府水情中心三級開設

▲高雄大雷雨狂炸，336戶瞬間停電。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄地區今（28）日出現大雷雨，上午8時37分造成湖內區仁愛街、和平路、忠孝街一帶，計有336户突然停電，事故原因經查為開關遭雷擊所致。由於中央氣象署持續發布豪雨特報，高雄市水情中心也三級開設，市長陳其邁要求務必將災害減到最低。

事故發生，台電立即出動搶修，第一時間系統自動隔離故障區間及轉供復電，於1分鐘內，復電292戶近9成！ 其餘44户於上午9時42分全數復電。台電將持續強化防雷措施，降低因雷雨停電事故發生。

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氣象署今天持續針對高雄發布豪雨特報，受到鋒面通過影響，今天高雄市有局部大雨或豪雨。高雄市長陳其邁表示，市府水情中心已三級開設，有災情可撥打119、1999，市府團隊隨時嚴密戒備、盡快排除。

▲高雄市持續豪雨特報。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁上午受訪表示，今天這場大雨，早上大概是在北高雄比較多，在茄萣、路竹，之後雲雨胞逐漸往山區移動，就會把水下在集水區。

針對市區雨勢，陳其邁也要求水利局在水閘門及抽水馬達都必須準備好，另外整個低窪地區也必須注意這幾天強降雨，隨時注意氣象局大雨特報，務必在大雨來臨能夠將災害減到最低，讓集水區有更多水量來因應極端氣候挑戰。