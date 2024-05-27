王信福殺2警逃16年回台被逮　判死釋憲求翻案

▲等待槍決的王信福今年72歲，是全台最老的死刑犯。（翻攝審判王信福臉書）

圖文／鏡週刊

台灣最老死刑犯王信福今年72歲，13年前被判處死刑定讞，目前仍關在看守所等待槍決。本刊調查，30多年前他跟一群朋友到卡拉OK店消費，與2名員警起衝突，1名陳姓男子開槍打死2警，開槍的陳男在李姓友人安排下，從嘉義逃到台北市，生活起居皆由李照料。

案發3個月後，李姓友人先向警方投案，還供出開槍的陳男藏匿處，警方因此順利逮捕陳，也起出犯案的凶槍，陳供稱是王信福叫他開槍的。王擔心被冤枉，潛逃中國16年，後來因眼疾持假護照回台治療，在機場被逮解送歸案。

▲王信福（中）潛逃中國多年，因想返台治療眼疾，遭警方逮捕。（東森新聞提供）

雖然他否認殺警，但法院根據已槍決的陳男證詞，認定王教唆，將他判死。人權團體認為此案充滿爭議，發動救援，全案僵持至今。

▲遭槍擊身亡的警員吳炳耀（左）與黃鯤受（右）。（東森新聞提供）

法院審理時，王信福矢口否認殺人，辯稱案發時他雖在場，但絕無殺人犯意，不知道槍枝是誰的，更沒有叫陳榮傑殺警，他只是在現場喝酒，並對工作人員放錯歌略有微詞，沒有和2名警員或老闆發生口角，當時事出突然，他根本不知道是什麼狀況。

2021年7月，民間團體特別成立「王信福救援大隊」，並點出歷審判決的諸多疑點。疑點一是案發當天，李光臨在王信福跟2名警員起衝突前，就去不詳地點拿手槍，當時王還在喝酒唱歌，李怎麼可能未卜先知，預料會有衝突，事先跑出去拿槍交給王？

▲王信福在看守所中透過書信，向外界申冤。（翻攝畫面）

疑點二是開槍殺警的陳榮傑是李的小弟，王怎麼可能命令別人小弟開槍，且小弟還乖乖照做，殺了2個警察？疑點三為陳逃亡、藏匿、開銷都是李在安排，若是王教唆陳，應是王負責安排才合理。

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