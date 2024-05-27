火龍果牛奶會導致中毒？營養師闢謠：冰塊衛生更要注意

▲衛福部南投醫院營養師澄清「火龍果加牛奶」會中毒的傳言。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者高堂堯／南投報導

火龍果美味營養，入夏後用其果汁、牛奶和冰塊一起攪打，更是香濃可口又解暑，但網路傳言火龍果因含有維他命C、易使蛋白質變質，因此不能和富含蛋白質的牛奶一起食用，否則不易消化，甚至導致中毒；衛福部南投醫院營養師則澄清，同時食用富含維他命C的食物與牛奶並不會導致中毒，如有乳糖不耐的民眾或對牛奶敏感者，可以豆漿取代，同樣美味又健康。

南投縣是火龍果的主要產地之一，目前即將進入每年6至11月的盛產期；南投醫院陳孟伊營養師說明，火龍果富含多種營養成分，例如維生素、礦物質、膳食纖維、多酚類及花青素等植化素，其中多種營養成分具有抗氧化作用，營養價值相當高。

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不過陳孟伊也提醒，火龍果雖然吃起來甜度不如鳳梨或西瓜，但其實際含糖量仍屬高糖分，亦屬高鉀水果，因此糖尿病或腎臟病的患者不宜過量食用；另陳孟伊也建議在選購使用冰塊製作火龍果牛奶時，需注意冰塊的來源及製造環境的衛生，否則可能會導致細菌孳生而引發食安問題。

陳孟伊表示，近年來社會健康意識抬頭，有些民眾會在早上時將蔬菜水果搭配牛奶攪打後飲用，不僅能補充鈣質，還有蔬果的微量元素及膳食纖維，他強調只要食材新鮮，基本上都能保有健康與美味的效果。