女遊客搭大怒神「頭暈嘔吐」送醫亡！母求償千萬被駁回

▲女遊客搭大怒神後頭暈嘔吐、送醫不治，新竹地方法院駁回她媽媽的求償請求。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

27歲歐陽姓女工程師2022年間到六福村遊玩，期間玩了「大怒神」遊樂設施，沒想到竟因此站立困難、頭暈想吐，送醫不治身亡，氣得死者母親一狀告上法院求償1,000萬元賠償。新竹地院審理後，駁回所有求償請求，全案仍可上訴。

根據判決書內容，歐陽姓女工程師2022年2月間到六福村遊玩，並且搭乘了「大怒神」遊樂設施，沒想到因此頭暈、想吐，前往遊樂園的醫護室休息。

由於歐陽姓女工程師症狀遲遲沒有好轉，甚至惡化、陷入昏迷，被園方送往醫院搶救，最終仍因腦出血、腦室內出血併急性水腦症等症狀而不幸病逝。

死者的媽媽悲痛欲絕，將六福村告上法院，質疑設施標示不清楚，完全不盡責，對女兒的死亡有疏失、因果關係的責任。

死者的媽媽還主張，女兒搭乘遊樂設施後，立即出現頭昏、頭痛、想吐、手麻等不適情況，但從症狀出現到被送醫為止，一共耗時2小時，是非常嚴重的延誤就醫情節，顯然是園方護理師存在專業不足、判斷錯誤的問題，才導致後續一連串的錯誤。

▲死者媽媽向六福村求償1,000萬元，被新竹地院駁回。（圖／記者王致凱攝）



對此，六福村則表示，「大怒神」設施從1998年設置，直到2022年間共營運了24年，以每6分鐘1趟、非暑假期間每天營運6.5小時、每趟8人來計算，累計總搭乘人數至少超過430萬人，但搭乘該設施後身體不適的案件數量，僅有13件共15人，機率為百萬分之3.48，顯見近年來搭乘該遊樂設施後，身體不適的機率極低，發生死亡結果、嚴重病情者更是前所未聞，足以證明該設施具有現代科技水準之安全性。

對此，新竹地院針對案件爭點一一解釋，其中死者母親主張，無論是雲霄飛車、大怒神設施，運行期間對人體產生的G力或剪力拉扯，會誘發大腦腦部血液流灌下降或上升，導致乘坐者出現頭痛暈眩、手麻、噁心、嘔吐等症狀。但因為G力作用時間不長，休息後會改善，足見對一般大眾而言，搭乘大怒神設施時，所受G力作用影響甚短，縱然可能因為大腦血流灌流下降或上升，產生生理不適的反應，但經過休息後會改善，未足認定受G力作用下將對人體血管、頭部、腦部器官產生任何嚴重之不良損害。

▲死者媽媽向六福村求償1,000萬元，被新竹地院駁回。（圖／記者王致凱攝）



此外，新竹地院還說，從2009年至2022年期間，搭乘該遊樂設施的人數眾多，期間出現身體不適症狀者，就醫檢查後大都是乘坐姿勢不良、不慎碰撞設施器材，導致碰撞處或頸部因扭拉傷而疼痛，所受傷勢與血管破裂、腦內出血等症狀無涉，因此能否認定搭乘大怒神設施時，會導致搭乘者血管破裂、腦出血進而導致死亡的結果，誠有疑義。

新竹地院補充，以目前的醫學實證，仍無法說明腦室內出血、合併急性水腦症與該遊樂設施的負G力作用有關，且死者先搭乘雲霄飛車，又搭乘該設施，醫學實證也無法說明可能造成死亡的結果，同樣無法說明前後搭乘這兩項設施，會增加或減少腦內出血之風險或死亡風險，可知經過專業醫療人員佐以目前醫療實證研究的判斷，無法認定死者的症狀與設施產生的負G力有關，難以採認死者的死亡結果與設施運作的負G力有關。

新竹地院審理後，駁回死者母親求償1,000萬元的請求，全案仍可上訴。