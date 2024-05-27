孕婦在遊樂園滑倒「粉碎性骨折」　六福村被判賠償207萬

▲孕婦六福村滑倒「粉碎性骨折」，六福村被判賠207萬元。（圖／記者周姈姈攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名彭姓孕婦2021年到新竹縣六福村遊玩，搭乘遊園巴士在下車時意外滑倒，造成她左側遠端脛骨及外踝粉碎性骨折，事後她決定向六福村求償110萬，並依消費者保護法請求一倍懲罰性賠償金。新竹地院審理後，認為事故現場地面不平整，確實極易使人滑倒，認為彭女求償有據，判決六福村賠償207萬元。

根據判決書指出，彭女指控，她2021年11月4日乘坐六福村的遊園巴士，卻在走下車時意外滑倒慘摔，造成她左側遠端脛骨及外踝粉碎性骨折，當時下車處的地面是摩擦係數低的黃土，園方未鋪設易於站立或行走的防滑材質地板，園區人員沒有提醒旅客注意安全，現場亦未設置明顯警告標語。

彭女進一步指控，六福村在她滑倒受傷後，馬上在她發生意外的地點（下車處）加設水泥鋪面，同時設立新的警告標語與漆上黃線警示，顯見園方在事故發生時，現場並未提供合理的安全措施，要求六福村賠償包含醫療費、看護費，工作損失及精神慰撫金共110萬元，並依《消保法》請求損害額1倍的懲罰性賠償金。

園方反駁彭女指控，表示下車時手抱嬰兒，又懷有身孕，可能是下階梯時因重心不穩，單腳無法支撐而跌倒，或因為嬰兒阻擋視線看不到地面，憑感覺下車而踩空跌倒，認為彭女是因為「個人異常」跌倒受傷，並非對方口中踩踏到黃土地面才滑倒，彭女受傷與下車處之地面是否有安全性「並無因果關係」。

新竹地院法官審理案情，勘驗現場照片後發現，事發地點的地面確實容易讓人滑倒，六福村作為國內知名遊樂園，消費者人數眾多且跨越各年齡層，依一般社會大眾的合理期待，屬老幼婦孺皆宜之環境，應於巴士下車處地面保持平坦、無障礙，避免消費者下車時發生危險，園方抗辯因素不可取。

法官認為，彭女在事故發生時懷有身孕，因傷勢必須有專人照顧逾5月，考量到六福村是國內知名企業，旗下有各大品牌，實收資本額高達19億元，斟酌雙方財產、身分、地位、經濟狀況及被害者所受之痛苦，判處六福村必須賠償彭女103萬元，加上1倍懲罰性賠償金，總共應賠償207萬元。